新穎生醫檢測試劑二適應症獲沙國上市許可 已有經銷商洽談

新穎生醫 (6810-TW) 今 (8) 日表示，旗下創新檢測試劑 DNlite-IVD103 分別用於預測二型糖尿病腎功能惡化、腎移植預後監控，兩適應症同時接獲沙烏地阿拉伯食藥局 (SFDA) 上市核准函，也創下台股醫材公司單一產品一次取得同一國家二張上市證的首例。此外，已有經銷商主動上門尋求合作。

董事長曾錙翎表示，DNlite-IVD103 屬於創新型醫療產品，今年下半年向 SFDA 提交二個適應症的上市申請，僅半年時間就同時取證。此外，沙國是中東最大經濟體，也是該區影響力最大的國家，DNlite-IVD103 將有機會進一步擴大在中東市場的滲透率。

曾錙翎進一步說，根據當地醫師指出，沙國目前的糖尿病患已經超過 600 萬人，遠較國際糖尿病聯盟 (IDF)2021 年統計 430 萬人高出許多。由於逾五成的糖友會死於心血管疾病，沙國政府對糖尿病及其引發的相關病變高度重視，在全國建置超過 20 個糖尿病防治中心，每年用於糖尿病的相關醫療保健支出近達 75 億美元。此外，沙國對器官捐贈的保守態度也逐漸扭轉與開放，目前正在興建該國最大的私人腎移植中心。

沙國的醫療體系不同於歐美國家，價格並非絕對考量，且每個醫院都有自己的統包模式，新穎生醫今年 2 月拜訪完沙國後，持續與當地意見領袖保持穩定互動，如今 DNlite-IVD103 正式獲 SFDA 核准上市，並擁有二張許可證，對打進當地醫院體系供應鏈深具信心。

新穎生醫表示，目前已有經銷商主動上門尋求合作，接下來將會採取積極策略洽談，儘速建立行銷網路，同時也將努力爭取進入沙國政府的採購標案品項，並申請納入該國的保險給付。