正瀚12月中下旬登創新板 新產品最快明年上半年量產

正瀚 (6534-TW) 預計 12 月中下旬登錄創新板，董事長吳正邦表示，隨著淨零減碳趨勢持續推進，自主開發出的專用性肥料富肽產品 Excira，該肥料可減少 20% 肥料用量，同時達到農作物增量，目前除了客戶已經完成測試外，最快明年上半年量產出貨。

正瀚的核心技術為開發新一代綠色農業所需的植物生長調節劑與專用性肥料，其中專用性肥料方面，開發出全球首個富肽產品 Excira，除了可以減少 20% 肥料用量外，在水稻、茶葉、咖啡等大規模測試下，作物產量也未減量。

吳正邦指出，富肽產品 Excira 已經取得相關認證，且客戶也完成田野測試，由於該產品可大幅降低肥料使用量，並達到減碳效果，客戶潛在需求龐大，目前待旗下彰濱廠區設備到位、試產後，即可放量生產。

正瀚最大客戶為全球最大農業產品通路商 Nutrien，該客戶營收比重達 80%。吳正邦表示，預期富肽產品 Excira 開始放量後，可拓展至東南亞等地區，加上積極與南半球客戶討論商業模式，未來客戶集中度狀況將會逐步減輕。

由於正瀚主要出貨地區集中在北半球，導致淡旺季明顯，此外，今年營運受到北美淹水衝擊，業績平平。法人認為，未來營運估呈現上半年業績顯著優於下半年。

吳正邦表示，正瀚擁有獨家農業科技研發及製程技術，為因應全球 ESG 的碳中和與減碳的環境需求並減緩糧食危機，公司專注於 ESG 環境友善之綠色農業技術發展，已開發出多種減碳型產品，不但符合多國法規支持，也幫助農民提高農作物產量與品質，更具競爭力，以減緩極端氣候與農地減少等因素，對糧食作物及經濟作物的威脅，將為公司帶來可觀的商機。

正瀚 29 日舉辦創新板上市前業績發表會。正瀚初次上市普通股股票承銷案將採競拍作業與申購，此次辦理現金增資 5717 張，預計掛牌後股本將提升至 10.28 億元，並預計於 12 月下旬掛牌上市，成為第一間登錄創新板的農業生技業者。