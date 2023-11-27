歷史殷鑑不遠 標普500指數年底挑戰新高

美股上周再次全線走高，道指上漲 1.3%，標普 500 指數上漲 1%，那指上 漲 0.9%。美股的上漲動能強勁，感恩節過後「聖誕行情」(Santa Claus Rally) 即將開始，感恩節期間的上漲可能會一直延續到年底，標普 500 指數可望在年底前再創歷史新高。

這輪上漲令人信服，因為標普 500 指數已突破關鍵水平 4514 點，並且沒有任何回落的跡象。在從近期低點上漲的過程中，該指數突破所有重要門檻，包括到阻力點 4520 點，這說明市場參與者持樂觀看法，願意繼續買入股票。

突破 4520 點後，標普 500 指數可望輕鬆回到 7 月底觸及的今年高點 4607 點，接下來挑戰 2022 年 1 月創下的歷史盤中高點 4818 點。

季節性因素也帶來提振。自 1950 年以來，在感恩節到新年除夕這段時間裡，標普 500 指數上漲機率達 70%，平均漲幅為 1.7%。

當股市在感恩節到來之前就已經在強勁上漲時，接下來的上漲動能往往會更強。今年標普 500 指數在感恩節前一個月上漲了 8.1%，是 1999 年以來該指數在這段時間漲幅最大的一次；1999 年標普 500 指數在年底之前進一步上漲 3.7%。

Freedom Capital Markets 首席全球策略師伍茲 (Jay Woods) 說：「上漲趨勢很強，投資人害怕錯過，這些都說明標普 500 指數可望挑戰 4818 點。」

此外，最近公布的 10 月消費者物價指數 (CPI) 低於預期，強化了 Fed 將停止升息的觀點。

總體 CPI 和 10 月相比變化不大，核心 CPI 環比上漲 0.2%，漲幅低於預計的 0.3%，這些都是 Fed 在對抗通膨的戰鬥中取得進展的又一個跡象。

DataTrek Research 聯合創始人拉貝 (Jessica Rabe) 認為，Fed 的緊縮周期已經結束。Fed 上次升息是在 7 月，市場正在逐漸接受上次升息是本輪升息周期最後一次的觀點。

拉貝研究發現，升息周期結束對標普 500 指數來說通常是個利多，1995 年、2000 年、2006 年和 2018 年最後一次升息之後的一年裡，標普 500 指數的平均漲幅為 17%。自 Fed 今年 7 月升息以來，標普 500 指數基本持平，說明還有很多漲幅需要彌補。

除了升息結束帶來的利多，Fed 可望很快降息也是一個好消息。芝加哥商品交易所 (CME) 的 FedWatch Tool 數據顯示，Fed 在 2024 年 3 月降息的機率為 25%，5 月降息的機率超過 50%。從過去的例子來看，平均 Fed 在最後一次升息 9 個月後開始降息，因此降息可能會發生在明年 5 月 1 日結束的政策會議上。

拉貝說：「市場了解自己的歷史，現在正是聯邦基金期貨開始顯示降息機率變大的時候。」

如果 Fed 是為了避免經濟衰退而降息，那麼降息可能不是一個好消息 =. 但好消息是美國經濟目前看來起來正處於穩健狀態。11 月衡量製造業和服務業活動的標普全球美國綜合採購經理人指數 (PMI) 初值為 50.7；數字高於 50 代表經濟活動在增加，這是美國經濟正處於繼續增長和通脹繼續下降「甜蜜點」(sweet spot) 的證據。