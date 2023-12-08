日本經濟萎縮程度加劇 為疫情以來最嚴重 日元連兩天上漲

日本經濟萎縮程度超過初值，為疫情以來最嚴重的萎縮，這一結束使日本央行的政策路徑變得複雜化，人們猜測日本央行即將放棄負利率。

日本內閣府周五 (8 日) 公布的修正數據顯示，截至 9 月的三個月 GDP 折合成年率萎縮 2.9%。初值為下降 2.1%，經濟學家預估為下降 2.0%，消費數據從持平修正為下降 0.2%。更新後的數據意味著自 2020 年春季以來的最大降幅。

修正後數據證實，隨著海外經濟放緩、黏性通膨拖累國內消費，日本疫後經濟復甦正在失去動能，前景也不穩定。

周五的數據讓央行央行的考量變得更加複雜，因為當局正在等待更多證據，證明由薪資帶動通膨的積極周期正在出現，然後退出十多年來的大規模刺激實驗。

樂天證券經濟研究所首席經濟學家 Nobuyasu Atago 表示：「修訂後的數據和支出報告顯示出消費疲軟的跡象。在經濟已經惡化的情況下，日本央行結束負利率政策是有風險的。」

在數據公布前一天，日本央行總裁植田和男對議會表示，如果日本央行升息的話，有多種選項可以用於調整政策利率，這一說法讓外界對日本央行政策立場即將轉變的預期更加堅定。

相關談話已帶動日元連兩日強漲，美元兌日元突破 144 關口，亞市午盤交易於 143.9 附近。日元大漲打擊日本股市，日經指數周五午盤下挫 1.6%，周跌幅達 3.3%。

GDP 公布結果後，日元漲勢未歇，這表明糟糕的結果並沒有阻止人們猜測日本央行可能會在 12 月會議上盡快採取行動。