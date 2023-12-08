印度央行維持利率不變 但警告食品通膨風險

印度央行周五 (8 日) 一如市場預期，維持利率不變。央行表示，緊縮政策有助於降低過去一年的通膨，但警告稱，糧價高漲仍可能為通膨帶來上行風險。

印度央行早前透露，將暫停升息周期，在今年最後一次會議，也繼續維持回購利率在 6.5% 不變。

央行總裁達斯 (Shaktikanta Das) 表示，在緊縮的貨幣政策下，通膨穩定下降。 但他警告稱，未來幾個月，食品通膨仍可能出現意外上漲，央行將繼續關注任何潛在的上漲。

達斯說：「間歇性的蔬菜衝擊仍可能推高 11 月的整體通膨。」 「貨幣政策必須繼續積極抑制通膨，以確保總體通膨率與 4% 的目標率持久保持一致，同時支持經濟成長。」

儘管印度通膨在高利率的影響下，在 2023 年多數時間穩定放緩，但由於季風延遲，造成部分地區糧食短缺，並導致一些穀物和蔬菜的成本上漲。

先前公布的 10 月份 CPI 增幅略高於預期，不過指數仍遠低於今年早前創下的一年高點。不過，由於整體通膨仍高於央行的目標價 4%，在此情況下，印度的利率預計短期內仍維持高位。

印度股市 Nifty 50 指數和 BSE Sensex 30 指數，本周創下歷史新高，執政黨印度人民黨 (BJP) 贏得了三項關鍵州選舉勝利，為 2024 年大選奠定基礎。印度央行政策的任何變化也將成為 2024 年的焦點，因為選舉年通常會帶來較低的利率。