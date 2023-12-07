Gamestop營收下滑 市場對其前景感到擔憂

GameStop (GME-US) 股價在周四 (7 日) 盤前交易下跌 7%，跡象顯示，由於激烈的競爭和需求疲軟，這家實體電玩零售商需要更長時間才能遏制收入下降。

該公司曾是迷因股寵兒，但第 3 季營收下降並低於市場預期，凸顯了大股東科恩 (Ryan Cohen) 面臨的轉虧為盈挑戰。他於 9 月就任 CEO 兼董事長。

AJ Bell 投資總監莫德 (Russ Mould) 表示：「從根本上來說，它的業務需要徹底重新思考。」「GameStop 面臨來自亞馬遜 (AMZN-US) 和 Ebay (EBAY-US) 等公司的激烈競爭，它需要使其大型商店更具吸引力，這可能會花費大量資金。」

與疫情期間的數倍成長相比，該公司股價在 2022 年下跌了 50%，今年已損失近 20%。

近幾個月來，該公司放緩了向電子商務的積極轉變，轉而更多地依賴實體店，顧客也可以在實體店提貨。

它還加強了成本控制，本季削減近 24% 的開支。這有助於其調整後每股獲利實現盈虧平衡，而預期為虧損 9 美分。

Jefferies 分析師表示：「成本仍然是該公司的亮點。」由於運費下降，毛利率上升了 156 個基點。

LSEG 調查的 5 位分析師表示，目前 GameStop 的平均建議是「賣出」。中位數目標價為 10.50 美元，低於一個月前的 13 美元。