〈財報〉GameStop Q2營收打敗華爾街 虧損低於預期 盤後漲逾3%

電玩遊戲零售商 GameStop (GME-US) 周三 (6 日) 公布，受到電玩遊戲、收藏品和電玩主機需求強勁的提振，第二季營收超越華爾街預期，且虧損低於預期，激勵盤後一度漲逾 7%，爾後漲幅收斂至約莫 3%。

執行董事長兼最大股東 Ryan Cohen 一直在引導 GameStop 轉為更聚焦線上模式，讓主要依賴實體店的 GameStop 能自近期銷售下滑趨勢中反彈回來。

Third Bridge 分析師 John Oh 表示，GameStop 第二季的業績鼓舞人心，表明該公司正實施轉型計畫，在新管理層的領導下重新奪回電玩遊戲零售業的地位。

GameStop 表示，軟體和收藏品的銷售額在第二季營收總額中佔比 49%。

動視暴雪 (AVTI-US) 的《暗黑破壞神 IV》和藝電 (EA-US) 的《F1 23》是銷售最熱門的遊戲。

根據 GameStop 說法，其營收增長主要是因為推出重量級遊戲，以及某些國際市場新電玩硬體銷售量增加，但該公司並未詳細公布軟體發售情況。

Q2 (7/29 止) 財報關鍵數據 vs 華爾街預期

營收：年增約 2% 至 11.6 億美元 vs. 11.4 億美元 (LSEG 查訪預期)

EPS：調整後虧損 3 美分 vs. 虧損 14 美分

GameStop 正經歷高層改組，上個月財務長辭職，為董事會 6 月撤換執行長後離職的第二位管理高層。該公司 5 年來已汰換 5 位執行長。

Gamestop 周三收低 2.5%，盤後上漲 3.57%，報每股 19.42 美元。今年迄今該股約上漲 1.57%。