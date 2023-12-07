報告：美國光電產業今年大放異采 明年成長將趨緩

根據最新發布的報告，美國今年預計新增光電產能 33 吉瓦 (GW)，創歷史新高，較 2022 年新增產能成長 55%。但由於經濟遭遇挑戰，2024 年成長預計將放緩。

太陽能產業協會 (SEIA) 和 Wood Mackenzie 周四 (7 日) 的報告顯示，得益於創紀錄的住宅太陽能安裝量，美國太陽能產業第 3 季新增發電容量 6.5 GW。

然而，報告指出，加州淨能源計量政策的變化和美國各地利率的上升，預計將導致明年的能源短暫下降，然後在 2025 年恢復成長。

Wood Mackenzie 太陽能研究主管戴維斯 (Michelle Davis) 表示：「美國太陽能產業正處於強勁成長軌道，預計今年將成長 55%，2024 年將成長 10%。」

報告指出，2023 年前 3 季太陽能占美國電網新增發電量的 48%。估計到 2028 年，美國太陽能裝置容量預計將達到 377 GW，而目前為 161 GW。

報告表示，由於融資成本上升、變壓器短缺和互連瓶頸，公用事業規模領域的新合約簽訂量創 2018 年以來的最低水準。

第 3 季加州和德州的太陽能新增裝置量領先全美。同期，14 個州和波多黎各新增太陽能裝置容量超過 10 萬 663 兆瓦。

Wood Mackenzie 預計未來 5 年美國太陽能產業的平均年成長率為 14%。但他指出，從長遠來看，持續成長將變得更具挑戰性，因為聯網瓶頸和傳輸能力抑制了安裝速度。