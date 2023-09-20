太陽能N型電池滲透率加速 擴產需求增

研調機構 TrendForce 今 (20) 日指出，由於 N 型 TOPCon 電池具備更高的轉換效率，性價比更具優勢，帶動多數太陽能業者投入，滲透率也加速擴張，隨著大規模的 N 型電池產能逐步投產，未來 2 至 3 年大量 PERC 電池產能恐存在遭淘汰風險。

研調認為，N 型電池相關的高品質矽料、矽片需求有可能呈現階段性短缺態勢，也將支撐相關價格，並拉開與 P 型矽料、矽片的價差。

研調預估，今年底多晶矽總產能將達 207.2 萬噸，年增 68.6%，實際能產出的矽料約 148.3 萬噸，可支撐超過 600GW(矽耗 0.245 萬噸 / GW) 太陽能板用量，對應全年的裝機需求約在 370 至 390GW，矽料供給明顯過剩。

同時，由於市場逐漸轉向 N 型電池技術，可能導致 P 型矽料產能過剩，價格下跌速度更快，反觀 N 型矽料因需求旺盛，疊加產出有限，階段性供給出現緊缺，價格有一定支撐，因此對矽料企業來說，N 型矽料更能為企業帶來不錯營利表現。

矽片方面，今年底矽片產能約 921.6GW，年增 64.2%，在 N 型電池片需求放量因素驅動下，矽片業者加速向 N 型矽片轉換並提高產量，再加上矩形矽片又占據部分產能，短期內 P 型矽片個別尺寸可能面臨階段性供應緊張，無法及時滿足終端需求。

若 N 型電池放量不及預期，N 型矽片仍可能出現過剩的風險，由於產業競爭加劇，工藝技術、高純石英砂貨源及高品質矽片供應的穩定度等，龍頭企業如隆基、中環的競爭優勢會來的更高。

電池片方面，研調預估，今年底電池片總產能約 1172GW，年增 106%，新增產能主要以 N 型 TOPCon 電池技術為主，其中，N 型電池片產能預計達 676GW，產能占比 57.7%。

不過，TrendForce 觀察到 N 型電池產能實際落地時間有所延遲及產業鏈 P-N 存在價差的背景下，預計今年 PERC 仍是市場主流，但 TOPCon 電池滲透率會加速提升。

針對太陽能板，研調預估，今年全球太陽能板產能可達 1034GW、年增 64.7%，其中新增產能約 335.4GW，而產能擴張仍以中國企業為主。由於歐美、印度等陸續推出支援本土製造的政策，促使更多的中國企業考慮在海外建立產能，以規避貿易壁壘的潛在風險。

目前中國龍頭太陽能板業者如隆基、晶科、晶澳、天合，已相繼在美國、歐洲、中東等地佈局。由於中國業者的生產成本和技術相對成熟，礙於海外市場的太陽能板產業鏈尚不完整，加上擴產成本高昂，現階段較難驅動其他區域的業者加入競爭，預估 2023 年中國太陽能板產能占比仍有 80-85%。