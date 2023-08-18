美商務部：將敲定對中國太陽能板製造商徵收關稅決定

路透周五 (18 日) 報導，美國商務部一名高級官員表示，美國將於周五敲定對中國太陽能板製造商徵收關稅決定，這些公司在東南亞國家生產產品，好避免美國課稅。

該決定很大程度上反映商務部去年 12 月的初步調查結果。當時調查發現，中國的太陽能板製造商為規避反傾銷稅、反補貼稅，長年在產品輸美前先到東南亞國家組裝。

調查指出，比亞迪 (00259-CN)、天合光能(688599-CN)、隆基綠能(601012-CN) 和加拿大的阿特斯 (CSIQ-US) 等中國公司的子公司，透過在柬埔寨、馬來西亞、泰國、越南進行小規模產品加工，然後將成品運往美國市場，好逃避美國對中國太陽能板徵收關稅。

上述國家約占美國太陽能板供應的 80%。該名商務部官員還表示，當局將對 New East Solar 徵收關稅，因為該公司拒絕配合對其在柬埔寨業務的審計。

若沒有被豁免關稅，大多數東南亞國家太陽能板輸入美國的關稅稅率在兩位數低端，若判定有不公平貿易情節，最高稅率可達 254%。

上述決定遭到美國太陽能板買家的反對，這些買家依賴海外製造的低廉產品提高其市場競爭力。然而，對規模較小的美國太陽能製造業來說是個好消息。多年來，美國太陽能產業一直難與中國產品競爭，隨著美國總統拜登的氣候變遷法案提供補貼，該產業正在重新獲得投資。

美國對中國製造的太陽能產品徵收反傾銷稅已有 10 年之久，此前商務部的一項調查發現，中國企業獲得了不公平的政府補貼，人為壓低了產品價格。

這些公司和其他公司將面臨美國對中國製造的產品徵收的相同稅率。然而，由於美國總統拜登的兩年豁免，這些規定要到 2024 年 6 月才會生效，該豁免旨在確保在國內製造業成長的同時，太陽能電池板供應充足。