宏達電11月營收月增逾6成 前11月累計37.8億元

宏達電 (2498-TW) 今 (6) 日公布營收，在 VR 布局持續發酵下，11 月營收回升至 3.48 億元，月增 61.34%、年減 10.52%；前 11 月營收 37.83 億元，年減 2.71%。HTC 全球業務暨行銷資深副總裁黃昭穎看好，明年 VR、手機看起來都有成長機會，期望本業一年比一年好。

回顧 11 月，宏達電表示，推出首款專為 XR 一體機所打造的定位追蹤器，搭載兩顆廣角攝影鏡頭及新一代自主追蹤技術，可實現高度精確的追蹤效果，無需依賴外部基站或設備，可將實體動作生動真實地帶入虛擬和混合實境中。

宏達電也宣布與全球合作夥伴 XRHealth 和 Nord-Space Aps 攜手，將 VR 頭顯裝置 VIVE Focus 3 送達太空，為 11 月 8 日發射升空的太空人提供心理健康支援。HTC 在太空艙的特殊環境創新開發「微重力環境模擬模式」，解決微重力環境中使用 VR 設備的挑戰，確保太空人在太空中獲得與地球相似的虛擬體驗。

展望 VR 布局，宏達電曾指出，過去公司主要關注在新硬體開發，目前則會是軟體與平台的拓展，也是明、後的發展方向。再者，這幾年 B2B 的成長速度已經超過 B2C，未來有望在軟體持續擴增下，產生 B2B2C 的模式。