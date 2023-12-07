7金控、8銀行取得敵意併購門票 4家新上榜

金金併議題近來再度掀起討論，金管會公布最新資料，依據 2022 年底的財務數字，符合敵意併購條件者，共計有 7 家金控及 8 家銀行，與前一年度名單相比，開發金 (2883-TW)、永豐金 (2890-TW) 為新上榜金控，銀行則新增永豐及上海商銀。

金管會 2018 年放寬金融機構間的非合意併購門檻，允許有條件敵意併購，金管會強調，會審核合併綜效、財務健全性、計畫可行性、是否有能力於三年內完成整併及員工安置等面向，以確保金融機構健全經營及金融市場穩定。

根據金管會資料，7 家符合資格的金控分別為富邦金 (2881-TW)、中信金 (2891-TW)、國泰金 (2882-TW)、台新金 (2887-TW)、元大金 (2885-TW)、永豐金、開發金，8 家銀行則為台北富邦、中國信託、國泰世華、台新、元大、永豐、玉山及上海商銀。而玉山金 (2884-TW) 此次則摔出名單之外。

銀行局副局長林志吉日前表示，此次名單較年初時多 1 家金控及 1 家銀行，強調有資格未必會發動併購，金管會尊重市場機制。

根據金管會規定，整併政策若屬「合意併購」，可適用資本計提彈性處理方案的對象包括國內所有金控公司或銀行，但「非合意併購者」，申請人及被投資對象均限財政部不具公股管理權的金融機構，也就是說排除公股行庫、只限民營機構。