台股基金今年淨流出231億元 這6家投信逆勢獲加碼

AI 概念強勢來襲帶動今年台股強勁反彈，但許多基金投資人逢高獲利了結，使得全體投信台股基金淨流出 231.01 億元，不過，有 6 家投信逆勢獲得投資人逆勢加碼，其中，統一投信台股基金今年來淨流入達 93.36 億元，成最大贏家，野村投信、日盛投信分列第二、三名。

除統一投信外，根據統計，野村投信今年基金淨流入 37.33 億元、日盛投信 16.82 億元、路博邁投信 5.27 億元、台新投信 1.71 億元、富蘭克林華美投信 1.15 億元，國內共計 6 家呈現淨流入。

其中，9 月熱募的統一台灣高息優選基金，使統一投信台股基金規模大步躍進，這檔基金淨值從發行時的 10 元增加至 12/5 的 10.4 元。統一投信其他台股基金淨值也持續向上，獲得投資人大力買進，包括統一全天候、黑馬及中小基金，今年來資金淨流入分別達 13.56 億元、10.02 億元及 6.01 億元。

台灣景氣已落底回升，企業獲利預計於近期開始轉正，有望推動股市震盪走高，投資人後續資金回補台股基金時，長期淨值向上的投信將最有機會持續獲得資金青睞。目前全市場淨值在 200 元以上的 2 檔台股基金皆為統一投信旗下，分別為統一全天候及統一奔騰基金，12/5 淨值達 262.51 及 201 元。

統一投信表示，在金獎團隊選股操作下，未來統一台灣高息優選基金有望複製統一投信老牌高淨值基金奇蹟，帶領投資人財富數十倍成長。這檔基金同時提供累積型及月配息級別，且定期定額門檻皆只要 2000 元，為市面上月配息台股基金中相對低，單筆申購也只需 3000 元。