高股息ETF比一比 這三檔榮登2023性價比最高

時序進入 12 月，台股最後一波 ETF 除息秀上菜，統計成立超過一年的 11 檔高股息 ETF，從含息總報酬來比較，凱基優選高股息 30 (00915-TW) 今年來上漲 53.96%、元大台灣高息低波 (00713-TW) 漲 41.74%、群益台灣精選高息 (00919-TW) 漲 40.73%，三檔 ETF 堪稱 2023 年性價比最高。

從今年一整年配發金額來觀察，前五名 ETF 分別為 00713、復華富時高息低波 (00731-TW)、元大高股息 (0056-TW)、00915 及 00919；若以宣告配息金額的 12 月 1 日收盤價概算，全年度配息率前五名則為 00915、00919、大華優利高填息 30 (00918-TW)、富邦特選高股息 30 (00900-TW)、00713。

進一步觀察今年以來含息總報酬，前五強為 00915、00918、0056、00713、00919。其中，00915 在配息率與含息總報酬兩項皆表現不錯，顯示早早買進的投資人，在股息價差上都有不錯的收穫。

高股息 ETF 商品如雨後春筍般出現，法人建議，投資人在挑選上，可以綜合參考配息與股價表現的含息總報酬。

含息總報酬是股價漲幅與股息殖利率的總和表現，股價含息總報酬數字越高，代表股價表現加上殖利率的整體競爭力越好。當這兩項指標數字越大，代表這樣的 ETF 在配息與股價都相對具競爭力。

台股在 11 月經歷一波大漲後，進入高檔震盪的機率升高，投資人想參與台股行情，若擔心短線震盪過大、單押個股風險過高，不妨透過擁有一籃子持股並定期審視成分股汰弱留強的高股息 ETF，其中納入股價動能與獲利品質指標的高股息 ETF，有助維持成分股競爭力，值得伺機分批佈局。