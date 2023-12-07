全球手機Q3產量終結連八季年衰退 Q4有望再成長10%

研調機構 TrendForce 出具最新報告指出，隨著通路庫存回落、季節性需求帶動，第三季全球智慧型手機總產量至增 3.08 億支，季增 13%、年增 6.4%，終結連續八個季度的年衰退周期；第四季有望再季增 5-10%。

展望後市，TrendForce 認為，在電商促銷、年終購物旺季等激勵因子，加上智慧型手機品牌年末衝刺生產數量的慣性，不僅總產量有機會再季增；2023 全年衰退幅度預估將收斂至 3% 以內，總產量約 11.6 億支。

第三季各手機品牌表現來看，三星 (Samsung) 受惠下半年旗艦機量產，產量季增 11.5%，達 6010 萬支，位居全球第一名。TrendForce 指出，儘管三星在全球布局廣泛，但受制全球經濟逆風，今年生產規劃保守，全年生產量預估和蘋果 (Apple) 僅差距 500 萬支。

蘋果受益於旗艦新機發表，第三季產量季增 17.9%，約 4950 萬支，位居第二名。由於 iPhone 15/15 Plus 的 CIS(CMOS Image Sensor) 初期良率不佳，影響第三季蘋果生產表現，市占率因此較去年同期衰退 1.5%，全年產量預計與 2022 年持平。

值得注意的是，今年華為 (Huawei) 以旗艦機回歸，攻占中國高階智慧型手機市場，蘋果首當其衝；隨著華為計劃提高 2024 年高階旗艦系列的市場規模，並且瞄準中國內需市場，加上地緣政治等因素，該產品勢將與蘋果直接競爭，預估對明年蘋果生產表現有較明顯的壓迫。

小米 (含 Xiaomi、Redmi、POCO) 隨著通路庫存修正告一段落，年末無論在整機生產或零組件備貨上都轉為積極，加上印度市場恢復積極經營，第三季產量季增 22.3%，約 4280 萬支，全年產量將呈現增長，穩坐全球第三名。

Oppo(含 Oppo、Realme、OnePlus) 第三季產量 3870 萬支，季增 15.2%，排名全球第四，該品牌同樣受惠印度、南美等市場的銷售增加，帶動第三季產量上升，此成長態勢將會延續至第四季。