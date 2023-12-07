各家串流加速綁售競爭 Disney+整合自家Hulu推出「超值」套裝

迪士尼 (DIS-US) 周三 (6 日) 表示， Disney + 串流媒體平台將開始整合 Hulu 推出以綁定訂閱者，預定 2024 年 3 月起全面推出。

迪士尼目前提供 Disney+ 和 Hulu 的綁售套裝，但周三宣布的是兩個平台整合的消息。迪士尼上個月同意向康卡斯特 (CMCSA-US) 買下其擁有的 Hulu 剩餘 1/3 股份。

根據迪士尼網站上的文章，該綑綁套裝的訂閱者可以看到整合 Hulu 的頁面，儘管目前形式有限。

迪士尼直接面向消費者部門 (DTC) 總裁 Joe Earley 聲明表示：「就綁售套裝價格來說，這價值高到令人難以置信，除了讓綁售套裝的現有訂閱者解鎖這種體驗之外，我們希望激勵 Disney+ 和 Hulu 獨立訂閱者升級成綁售套裝。」

Disney + 和 Hulu 這兩個串流媒體平台導向不同，前者偏向家庭，而後者擁有較多成人劇和無腳本的電視節目。迪士尼表示，這個逐步整合的過程讓家長有機會在 3 月份全面發布之前設定家長控制內容。

在大量其他串流媒體捆綁套裝進入市場之後，迪士尼也開始推動整合工作。

根據美媒上周報導，派拉蒙 (PARA-US) 和蘋果 (AAPL-US) 正考慮將兩家旗下串流媒體平台綑綁出售。串流媒體領導者 Netflix (NFLX-US) 和華納兄弟探索旗下的 Max 也與 Verizon (VZ-US) 合作，後者將提供這兩個平台的綁售套裝。

迪士尼於 2019 年首次宣布推出 Disney+、ESPN+ 和 Hulu 綁售套裝。