美股重點新聞摘要2023年12月07日

今日操盤前瞻

中國 11 月貿易收支

歐元區 Q3 GDP 終值

美國 11 月 Challenger 企業裁員人數、上周失業金數據

超微發表 MI300 系列 AI 新品 看好市場規模四年內突破 4000 億美元

超微 (AMD-US) 周三 (6 日) 推出新一代人工智慧 (AI) 晶片，瞄準由輝達 (NVDA-US) 主導的市場，執行長蘇姿丰也對 AI 晶片市場做出驚人預測，預估未來四年市場規模將攀升至逾 4000 億美元，是 8 月給出的預測的兩倍以上。閱讀全文...

FT：蘋果 iPhone 16 電池將去中國化

《金融時報》週三 (6 日) 報導，蘋果告知供應商，傾向於從印度工廠爲即將推出的 iPhone 16 採購電池，這是蘋果擺脫對中國的依賴，實現全球供應鏈多元化的努力之一。閱讀全文...

傳蘋果明年初推新款 iPad 和 M3 版 MacBook Air 拯救疲弱銷售

彭博知名蘋果專欄作家 Mark Gurman 週三 (6 日) 援引知情人士消息報導，蘋果正在替明年春季發表會推出的幾款新機型和升級版電腦做準備，希望扭轉 Mac 和 iPad 銷量下滑的局面。閱讀全文...

美 10 月貿易逆差超預期擴大 出口下滑恐拖累 Q4 經濟成長

美國商務部普查局 (Census Bureau) 周三 (6 日) 公布數據顯示，10 月貿易逆差成長 5.1% 至 643 億美元，高於經濟學家預測的 642 億美元，創 3 個月新高；9 月修正後貿易逆差升降至 612 億美元，略低於先前公佈的 615 億美元。閱讀全文...

經濟學家認為 Fed 降息還早 明年 7 月前都將維持高利率

英國《金融時報》(FT) 與芝加哥大學布斯商學院肯特克拉克全球市場中心 (Kent A Clark Center for Global Markets) 對主要學術經濟學家的調查顯示，美國聯準會 (Fed) 將至少在明年 7 月以後才會降息，且降息幅度小於華爾街的預測。閱讀全文...