〈紐約匯市〉美元指數登兩周高點 降息押注拖累歐元走軟

美元指數周三 (6 日) 登上兩周高點，而隨著市場增加對歐洲央行 (ECB) 最快 3 月降息的押注，歐元全面走軟。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.15%，至 104.21，為 11 月 22 日以來最高。儘管市場仍預期聯準會 (Fed) 明年至少降息 125 個基點，其他央行降息押注升溫，令美元得以保持穩定。

歐元兌美元貶 0.3% 至 1.0761 美元，連續六個交易日下跌。歐元兌英鎊觸及三個月低點，兌日元觸及五周低點，兌瑞士法郎觸及六周半低點。

目前交易員押注 ECB 在 3 月降息的機率約為 58%，且預估年底將降息近 150 個基點。歐洲央行官員施納貝爾 (Isabel Schnabel) 周二向路透表示，鑑於通膨「顯著」下滑，央行可能不需要再升息。

外匯諮詢公司 Klarity FX 主管 Amo Sahota 表示：「這是一次具有一定規模的拋售，市場正在努力消化。這只是一次修正嗎？市場在過去幾周是否過於活躍？我認為這肯定是其中一個因素。」

歐洲央行將於下周四 (14 日) 公布最新決策，幾乎確定會將利率維持在當前的 4% 不變。市場同時預期，聯準會和英國央行下周三和周四也將維持利率不變。

根據芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具，交易員預估 Fed 3 月降息的可能性約為 60%。

ForexLive 首席貨幣分析師 Adam Button 表示：「市場在缺乏央行確認的情況下，積極對降息進行定價。隨著時序步入 12 月，我們要麼需要央行改變態度，要麼需要市場重新定價。」

路透對外匯策略師的調查顯示，若 Fed 按市場預期降息，可能會導致美元在明年放寬對其他 G10 貨幣的控制，進而使美元前景黯淡。

亞洲的焦點則集中在中國，在穆迪 (Moody’s) 將中國信用前景下修至「負向」後，離岸人民幣微升 0.04%，至 7.1746 人民幣兌 1 美元。根據路透報導，中國國有銀行在穆迪發布聲明後加大拋售美元力道，並於週三上午繼續拋售美元。

日元兌美元下跌 0.15%，至 147.35 日元兌 1 美元。澳幣持平在 0.6550 美元。紐幣升近 0.2% 至 0.6138 美元。

加密貨幣方面，比特幣小漲 0.11% 至 43,803 美元，仍接近 2022 年 4 月以來的最高水平。作為全球最大加密貨幣，比特幣今年迄今已漲 150%。

截至台灣時間周四 (7 日) 約 6:00 價格: