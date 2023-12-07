傳歐盟即將就AI法案達成協議 ChatGPT、Google Bard將納入監管

彭博、路透等外媒周四 (7 日) 報導，歐盟即將針對一套針對人工智慧 (AI) 監管的全面性法規達成協議，這將是西方國家最完整的 AI 監管規範。

彭博引述知情人士說法報導，歐盟執委會、歐洲議會和 27 個成員國代表在周三 (6 日) 下午展開的會議上達成折衷方案。會議持續數個小時後，談判代表們已同意針對 OpenAI 的 ChatGPT 和 Google Bard 等生成式 AI 工具進行管控，距離達成正式協議的目標更近一步。

一位了解談判情況的消息人士向路透表示，歐盟各國政府已做出妥協，希望爭取議會支持，將 AI 應用於以國家安全、國防和軍事為目的的生物辨識技術。

在美國國會尚未就 AI 監管採取任何行動的情況下，上述方案可說是一大里程碑，將為已開發國家對 ChatGPT、Bard 等生成式 AI 工具的監管樹立基調，歐盟也將成為亞洲以外第一個對 AI 技術採取嚴厲保護措施的政府。

數月以來，歐盟政策制定者不斷努力，希望能趕在明年 6 月的歐洲議會選舉前敲定《人工智慧法案》。歐盟委員會未回應正常工作時間以外的置評請求。

與美國、英國等政府一樣，歐盟試圖在保護境內 AI 新創公司與阻止潛在社會風險之間保持平衡，這也是歐盟內部談判始終僵持不下的癥結點。包含法國、德國在內等國家反對這些規範，認為這將為當地企業帶來不必要的阻礙。

雖然法案的技術性細節仍有待後續會議敲定，但官員們對於歐盟在周四達成協議愈來愈有信心。