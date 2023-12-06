環球購物狂拿四大獎項 數位創新、幸福企業和永續行動獲肯定

冠德 (2520-TW) 轉投資 Global Mall 環球購物中心成立以來，以打造家庭日常幸福生活為宗旨，積極推展數位轉型、健康幸福職場，並落實綠色商場及永續生活提案三大面向，第四季勇奪四大獎項，包括首度參獎即拿下的「2023 IIA 國際創新獎」、1111 人力銀行「幸福企業金獎」、「TCSA 台灣企業永續獎 - 永續報告類銅獎」，並獲新北市政府「綠色採購績優企業表揚」。

圖：環球購物提供。

環球購物中心表示，發揮數位創新力、幸福職場力和永續影響力，實現一站滿足、全通路體驗服務，為大眾、員工全面開創永續美好生活願景，深獲國內外多項殊榮肯定，於第四季陸續勇奪四大獎項。

其中，由於環球購物中心近年積極投入數位轉型、開展新零售模式，串聯實體商場與線上購物，以全通路、全面接觸，為顧客打造無縫 OMO、精準個人化消費體驗，自推出以來 APP 服務下載數達 115 萬次。

環球購物 APP 建構無紙化、親子友善和便利生活圈服務

圖：環球購物提供。

環球購物中心 APP 首度參獎，即從來自全球 20 個國家及地區、超過 200 件報名作品中嶄露頭角，以全方位便利 APP 服務榮獲亞洲企業商會舉辦的「2023 IIA 國際創新獎 (International Innovation Awards, IIA)」服務與解決方案類榮耀。

有別於消費者至百貨商場，入場汽車大排長龍、餐廳等候排隊、禮券領取耗時等待以及付款找零、收取發票一陣忙亂的各式情境，環球購物中心從顧客痛點需求為出發， APP 會員可一次完成點數累積、電子券回饋領取，還可享電子支付，同步綁定信用卡、發票載具及停車車牌綁定、停車費折抵等，年平均減少超過 4,000 萬張的發票跟禮券印刷。

環球購物 APP 也提供有便利預約、親子友善服務，包括進商場時的親子車位預約、餐廳訂候位預約到活動報名、美食線上預訂分店快取，節省排隊時間達 2 小時以上，預約服務使用人次年成長達 10%，甚至還有兒童安全手環服務，綁定家長 APP，當兒童遠離家長達特定距離，APP 即會警示通知。

環球購物低碳商場、永續教育體驗 倡議綠色生活

另一方面，環球購物中心從低碳商場做起、擴大串聯館內品牌，展開永續供應鏈，並打造商場成為永續教育體驗場，今年首度參與評比即獲台灣永續標竿獎項的「TCSA 台灣企業永續獎 - 永續報告類銅獎」。

圖：環球購物提供。

同時，環球購物中心綠色採購金額年增 2 倍，包括使用可回收再利用的紙張、大豆油墨印刷百貨提袋，採購辦公室環保用品或具環保標章的電腦設備等，以實際行動響應綠色消費，也獲新北市政府「綠色採購績優企業表揚」佳績。

環球購物中心今年首度自主公開發行首本永續報告書，多店更首次導入溫室氣體盤查及第三方查證，精進綠色發展，並創百貨之先，將商場化身成為永續教育體驗場，推動「未來永續小學堂」規劃永續系列活動，如大型獨家策展、親子專屬繪本教育結合闖關課程、設置二手循環紙袋共享站等，年舉辦總計超過 200 場、紙袋回收再利用達近 2 萬個。

環球購物開創身心平衡、友善多元幸福職場

環球購物開創「身心平衡」、「友善多元」的幸福職場，強調幸福美好生活理念延伸至職場，員工平均年齡約 33 歲，為業界中相對年輕化的百貨商場，也因此今年從 3 千多家企業中脫穎而出，三度蟬聯 1111 人力銀行「幸福企業金獎」榮耀。

環球購物指出，不同於過去職涯的規劃指標，新世代更重視工作、生活平衡，因此，提供員工免費體驗環球健身中心運動設備、特定教練免費課程，以及運動社團補助等，鼓勵增加運動頻率，廣獲員工好評，使用健身中心運動的員工人次年平均達 1800 人。

除了身心平衡，多元跨域學習，環球購務提供結婚、生育獎勵津貼、旅遊補助、子女托育機構合作優惠等福利，並發放中秋、端午節、生日禮券等近萬元購物金以及定期購物優惠，當月壽星更享生日假，體現美好生活。