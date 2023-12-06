嘉威生活多箭雙箭齊發迎訂單湧入 樂觀看待營運向上挺升

嘉威生活 (3557-TW) 今 (6) 日召開法說會，董事長黃清森表示，嘉威最壞時間已過，由於客戶對於環保材質產品的需求逐年成長，R.PET 材料將成為市場新主流，越南新廠也以生產環保材質為主，而廚具產品營收延續逐年成長的趨勢；同時，產品接單能見度已經看到明年上半年。

嘉威生活總經理吳世偉並在會中指出，嘉威生活 2024 年的第一季的訂單可以很「放心」的好好過年，而且接單能見度已經看到明年上半年，樂觀看待 2024 年營運表現優於今年。

同時，第四季爲嘉威生活的旺季，目前也預估單季營收表現將超越第三季的 10.68 億元。

嘉威生活自 2019 年引進 R.PET 環保材料，2020-2022 年材料使用量年年成長，2022 年用量突破 3,000 噸，R.PET 環保材質產品從推廣期已經進入收割期，產能準備好隨時因應接單需求，嘉威生活今年前三季 R.PET 用量已近 3,500 噸，整體環保材質產品營收占比已達 12% 以上。

吳世偉強調，目前環保材質產品都是素色，嘉威生活已經突破 R.PET 印刷技術，進入貼花市場，未來 R.PET 從原料、印刷及終端產品都會在越南廠採一條龍方式產出。

嘉威生活目前正興建越南新廠，第一階段投入 200 台射出機，產值約 1 億美元，未來產值有機會追上中國的 1.6 億美元，預計 2025 年量產出貨，第二階段擴產計畫則看未來訂單狀況來擴充。

嘉威生活的廚具產品 2022 年營收約 1,800 萬美元，在 2023 年前三季廚具產品營收已與 2022 年度相當，廚具產品營收維持成長趨勢。自 2019 年以來運營廚具品牌的經驗累積，嘉威生活今年第四季開始在德州休士頓租用倉庫，採自有團隊運作倉儲，同時與時尚網紅 Jassie James Decker 合作代言產品，物流布建搭配內容 (content) 行銷的多元發展，以提升附加價值與競爭力來爭取客戶 Dotcom 行銷營收。

嘉威生活第三季營收 10.68 億元，毛利率 39.54%，創 9 季以來新高，季增 2.39 個百分點，年增 2.55 個百分點，單季稅後純益 9176 萬元，季增 78.47%，年減 3.91%，每股純益 1.14 元。嘉威生活前三季營收 35.26 億元，毛利率 38.82%，年增 3.6 個百分點，稅後純益 3.04 億元，年減 28.14%，每股純益 3.78 元。

吳世偉表示，2023 年前三季整體營收兩位數下滑，主要原物料、匯率造成產品價格下滑，影響到營收，但實際上生產數量並沒有下降，整體產量與去年相差不大甚至微幅成長，顯示與客戶訂單都有維持。而今年第三季已經嗅到回升味道，第四季整體營收將持續維持季增的趨勢。