〈2023百貨周慶〉環球購物回饋最高達30% 拚業績年增10%衝新高

冠德 (2520-TW) 轉投資環球購物中心今 (27) 日指出，今年首波周年慶將於 10 月 5 日開跑，強打線上線下雙回饋最高 30%，同時，9-10 月共有近 50 個新櫃陸續登場，以不斷強化商場競爭力、提升來客量，目標全檔期業績年增達 10%，總業績將創歷年新高。

環球購物說明，今年以來以餐飲和休閒業種復甦力道最強勁，餐飲成長幅度達 30%，再加上車站型據點人潮爆棚，帶動整體來客量。

環球購物也不諱言，由於去年第四季起疫後業績大爆發，今年成長壓力相對大，因此，周年慶檔期先「保守抓」成長 10%。

環球購物首波《18 週年慶》檔期將於 10 月 5 日至 18 日展開，線上線下雙回饋最高可達 30%，包括持 GMpay 綁定 Global Mall 聯名卡於新北中和、桃園 A8、A19 及屏東市消費滿 3000 元最高送 900 元，板橋車站、南港車站、林口 A9、新左營車站則為滿 2000 元最高送 600 元，並因應家電採購熱潮推滿萬送千，餐飲消費滿額享最高回饋 10%。

而為營造 10 月滿滿歡慶氛圍，Global Mall 今年特別與三麗鷗合作，以大樂園為主題，推出全台首度亮相的三麗鷗大明星樂園、快閃店，期藉此擴大導入親子家庭客群。

環球購物 9-10 月共有近 50 個新櫃陸續登場，主打網購女裝質感品牌、餐飲美食，包括新北中和將導入 2ndSTREET、LOVFEE、MOSS CLUB、開丼、九如商號，南港車站則導入米塔旗下全新品大河牧場漢堡排專賣店、好滴咖啡，新左營車站將迎來大阪王將，板橋車站則有一風堂、辛麻辣豆腐鴨血食堂、徹思叔叔的店等。