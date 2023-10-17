〈2023百貨周慶〉微風三店點史上最大規模改裝 拚業績增1成

連鎖百貨業者微風今 (17) 日宣布，信義三大店周年慶將於 19 日開打，為迎接今年周慶，合計調整超過 50 個新櫃位，為史上最大規模改裝，目標三館業績達 35 億元，年增 10%，若加上微風廣場本館和微風南京，合計周年慶業績上看 55 億元。

微風廣場本館和微風南京周年慶於 9 月中旬開跑至 10 月初，本館業績年增 2%，南京店更成長 17% 反映改裝和調整餐飲有成。

不過，微風不諱言，由於去年解封墊高比較基期，且品牌提供的特別商品也相對較少，今年周年慶相對沒有特別的爆發力。

而微風信義、微風松高、微風南山接棒進行第二波周年慶活動，共計超過 50 個新櫃，包括微風南山進駐 Bottega Veneta、GIVENCHY(全台獨家)、Philipp Plein(全台獨家)、AMIRI(全台獨家)、DSQUARED2(全台獨家) 等國際知名品牌。

而微風信義進駐 GUERLAIN 嬌蘭藝術沙龍高訂系列期間限定精品店、Van Cleef & Arpels 珠寶花園香氛 (信義區獨家)、SCENTASIA、Molton Brown(台灣獨家)、DOUBLE TAKE、PINKSELFIE(信義區首家)、ONITSUKA TIGER(信義區形象旗艦店)、Ground Y(全台獨家)。

餐飲美食方面，微風南山導入鵝川、涓豆腐、海底撈、樂蝦拉麵 (樂天皇朝全新品牌全台首店)、樂葵法式鐵板燒 (百貨首店)、川雅 (全台獨家)、滔味排骨飯 (信義區首店) 等。

微風信義則進駐點點心 (全新改裝)、樂天皇朝 (全新改裝)、岩漿火鍋 (百貨首店)、稻舍。

微風也說明，微風松高定位為各大旗鑑店，宜得利家居 (信義區首家)、Lululemon 旗艦店、H&M、JORDAN、MUJI 旗艦店陸續到位，莫凡彼 Mövenpick Café 信義區獨家門市也將於 11 月將登場。

展望後市，微風集團執行常董岡一郎指出，仍不排除後續開新據點的可能性。