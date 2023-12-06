安碁資訊11月營收創次高 累計營收超越歷年全年寫新猷

資安服務廠商安碁資訊 (6690-TW) 公布 11 月合併營收 1.78 億元，月增 25.79%，年增 23.5%，不僅創同期新高，也是歷年次高，累計前 11 月合併營收 16.43 億元，年增 15.24%，已超越過去歷年的全年表現，反映企業數化轉型浪潮下，提供的資安服務需求相當熱絡。

安碁資訊說明，在企業數位轉型浪潮下，企業需要資安人才有高度的迫切性，因此，旗下子公司安碁學苑依據國家資通安全研究院人才培育中心標準建構符合臺灣通用的資安職能，規劃「資安技術人才培育計畫」。

安碁學苑是主要提供政府機關、企業組織在資訊安全專業訓練與實務技術等相關課程的教育訓練公司，可依產業特性提供客製包班的資安課程，也可協助企業進行資安人才專業技術的養成，積極為各產業培育資安維運、資安檢測和滲透測試等各類資安人才。

而「資安技術人才培育計畫」主要結合安碁資訊的實戰專家，以資訊安全通識認知、基礎技術和職務所需能力為基礎，逐步精進「事前」的資安防護建置、跨進「事中」的維運，再進階至 SOC 最適化管理等三階段，進行為期 3 周專屬實戰養成課程的密集培訓。

安碁資訊認為，因應主管機關對上市櫃公司的要求，短期內資安人才缺口難以補足，未來將在資安人才培育上持續投入，初期以基礎的資安技術人才作為培育發展方向，未來將陸續推動中階、進階專業技術人才的培養。