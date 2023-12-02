特斯拉Cybertruck交車 市場反應：為品牌加分 但對財務幫助有限  

千呼萬喚始出來的特斯拉電動皮卡 Cybertruck 本周四起少量交車，入門版定價 60900 美元起，比執行長馬斯克 2019 年預估的貴了超過 50%，率先領到車的 12 名車主和看到實體車的分析師認為，這對近來靠降價催買氣的特斯拉有品牌加分效果，但無助於提升市占。

Reddit 共同創辦人 Alexis Ohanian 是周四首批領車的 12 名車主之一，本身已有 Model X。他周五 (1 日) 在 X 平台上表初次駕駛後的感想，貼文中說：「這是一趟奇幻旅程的開始。對這台車的最初印象——平順，開起來和我的 Model X 很像。車子大但並不笨重。」

Cybertruck 延宕兩年終於在 11 月底交車，切入的是競爭激烈的電動皮卡市場，對手有福特 (F-US) 的 F150 Lightning、Rivian(RIVN-US) 的 R1T，和通用 (GM-US) 的電動悍馬 Hummer EV。

但 Cybertruck 規格周四正式公布後，很多人發現未如馬斯克當年承諾的更便宜、充一次電能跑更遠，因而感到失望。

特斯拉 (TSLA-US) 周五盤中一度下跌 2%，終場跌 0.52% 至每股 238.83 美元。

在德州從事金融服務業的一名主管 Christian Cook，本身開的是 Model 3，他接受路透採訪時說：「這輛皮卡的訂價和里程讓我大失所望。我對馬斯克的尊敬受到嚴重打擊，對特斯拉的忠誠度也是。」

CFRA 分析師 Garrett Nelson 表示，高昂的價格恐怕會讓一些消費者取消預購，等待特斯拉未來隨需求調整價格。

品牌加分效果

儘管如此，分析師和品牌專家都認為，造型前衛的 Cybertruck 對特斯拉品牌有加分效果，有益於這個最近靠促銷衝刺銷售的電動車大廠。

消費者洞察機構 Langston 合夥人 Spencer Imel 說：「Cybertruck 吸引很多人的注意，讓特斯拉重新回到首選的位置，提升特斯拉獨特的品牌地位。」

但他認為，Cybertruck 無法幫特斯拉的大眾市場品牌排名更進一步，也無助於特斯拉與福特等品牌的競爭。

對財務幫助不大

分析師預測，Cybertruck 對特斯拉明年財務幫助不大。Bernstein 分析師預估今年可能交付 250 輛、明年 7.5 萬輛，但兩個預測「可能都太過樂觀」。

馬斯克曾說，特斯拉到 2025 年能把 Cybertruck 產量提高到 25 萬輛。

Bernstein 分析師表示，特斯拉一直都有生產問題，舉例來說，比較老舊的產線無法滿足市場需求，而且直到 2025 年底以前，可能都不會推出新的大眾市場產品。

對特斯拉來說，更新品牌形象將是關鍵，尤其是該公司正在與電動車需求下降、競爭白熱化等因素搏鬥。

雖然 Cybertruck 的大眾市場接受度有疑慮、價格高昂讓人卻步，但一上路確實引起眾人關注。Ohanian 說：「很多人豎起大拇指，讓我覺得自己很受歡迎。我將成為送女兒上學最酷的爸爸，這是我最終的目標。」