〈紐約匯市〉美職位空缺降幅超預期 DXY仍揚升 比特幣衝破44,000美元

即使數據顯示美國 10 月職位空缺數降至 2021 年初以來最低水平，美元指數周二 (5 日) 依舊走強，收復近幾周的部分跌幅。比特幣延續前一日漲勢，盤中漲破 44,000 美元，登近兩年新高。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.27%，至 103.99，為 11 月 22 日以來最高。

美國勞工部公布職位空缺和勞動力流動率調查報告，10 月職位空缺下滑 61.7 萬至 873.3 萬個，遠低於市場預期，並創 2021 年初以來最低。

近期勞動力市場放緩和通膨降溫，提振了人們對聯準會 (Fed) 可能已結束升息周期的樂觀情緒，金融市場甚至預期 2024 年中會開始降息。

Jefferies 全球外匯主管 Brad Bechtel 表示：「這只是強化了我們一直以來的說法，即 Fed 可能已結束升息，重點轉向何時會放寬貨幣政策，我認為這方面的預期依舊存在。」

分析師表示，美元小幅上漲的部分原因，主要是近幾周歷經大幅拋售後，走勢出現逆轉。光是 11 月，美元指數就跌了 3%，創一年多來最大單月貶幅。

根據芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具，交易員已消化 Fed 明年至少降息 125 個基點的預期，並認為 6 月降息 50 個基點的可能性很大。

FXStreet.com 資深分析師 Joseph Trevisani 表示：「Fed 試圖讓市場相信它仍可能升息。市場認為一切都已完成，但 Fed 願意繼續這麼做的事實，讓每個人都猶豫不決。」

在穆迪 (Moody’s) 調降中國信用評等後，人民幣保持穩定。知情人士透露，這和中國國有銀行於在岸市場將人民幣換成美元，然後在現貨市場賣出這些美元有關。

截稿前，美元兌在岸人民幣小漲 0.07% 至 7.1472 人民幣，美元兌離岸人民幣升逾 0.3% 至 7.1715 人民幣。

比特幣延續前一日強勁漲勢，周二一度漲破 44,000 美元，為 2022 年 4 月來首見，截稿前報 43,756 美元。周二的漲勢令比特幣今年累計漲幅超過 150%。

目前市場共識為，美國證券交易委員會 (SEC) 將於 2024 年初核准第一檔比特幣現貨 ETF 的申請案。

歐元跌近 0.4% 至 1.0795 美元，自 11 月 29 日盤中觸及三個月高點以來，已連續五個交易日走低。

上周四的消費者物價指數 (CPI) 數據顯示，歐元區的通膨降溫速度比多數人所預期還要快，這令投資人認為，歐洲央行 (ECB) 最快明年 3 月以前就會降息。

英鎊跌逾 0.3% 至 1.2593 美元，日元持穩，兌美元匯價幾乎持平在 147.20 日元兌 1 美元。

澳幣重貶 1% 至 0.6551 美元，創逾一周新低。澳洲儲備銀行 (RBA) 周二將官方現金利率維持在 12 年高點的 4.35% 不變，下一次會議要等到明年 2 月。

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