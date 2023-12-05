11月我外匯存底創新高終結連3降 央行：有進匯市調節

中央銀行今 (5) 日公布我國 11 月底外匯存底金額為 5675.17 億美元，較上月底增加 64.38 億美元，終結連 3 降，並創新高，央行外匯局局長蔡烱民指出，11 月外資淨匯入約 80 億美元 (約新台幣 2500 億元)，並造成匯市有明顯波動，新台幣升值 3.7%，因而有進場調整，「11 月有幾天供需較失衡」。

蔡烱民說，外資匯進來就是買超股市，儘管資金的移動和持續性不容易從短短 1-2 個月數據來判斷，但「資金有這樣的移動方向」，央行統計，11 月外資在扣除盈餘匯出約 20 億美元後，淨匯入約 80 億美元。

11 月外匯存底創高主要有三大因素，包括外匯存底投資運用收益、主要貨幣對美元匯率變動，再加上央行有進場調節，以維持外匯市場秩序。

據央行統計，多數非美貨幣 11 月均呈現升值態勢，其中，英鎊升值 4.56%，歐元升值 3.59%，澳幣升值 4.54%，新台幣也升值 3.7%，人民幣升值 2.77%，日圓升值 1.91%。

蔡烱民指出，非美貨幣轉強主要因市場多預期年底前美國不會再升息，甚至明年 6 月會降息，升息循環已結束。

另外，觀察各國外匯存底，中國最新統計至 10 月底來到 3.0012 兆美元，月減 139 億美元，瑞士 7246 億美元，月減 177 億美元，香港 4021 億美元，月增 9 億美元，新加坡 3237 億美元，月增 9 億美元；而南韓 11 月底來到 3927 億美元，月增 38 億美元，印度至 11 月 24 日來到 5285 億美元。