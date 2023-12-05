〈新壽60周年〉吳東亮：新壽接軌國際會計準則前不可能談合併

新光人壽今 (5) 日舉行 60 周年慶祝茶會，由新光金 (2888-TW) 董事長陳淮舟及新壽董事長魏寶生，率領經營團隊共同參與。對於多位總統候選人提出讓台灣成為亞洲資產管理中心等政策，台新金 (2887-TW) 董事長吳東亮出席，他表示相當認同，對國內銀行業者有正面助益；關於合併議題，吳東亮表示，新壽 2026 年要接軌 IFRS17 與 ICS 新制，尚未順利接軌前，不可能談合併。

對於新壽歡慶 60 周年，吳東亮指出，親自出席就代表對新光一甲子的支持，希望新光有第二、第三個 60 年，強調壽險業就該長長久久，就像日本很多壽險公司都是百年企業，台灣壽險公司也應如此。

近期有幾位總統候選人提到，要把台灣打造成資產管理中心，吳東亮會前受訪對此表示認同，他指出，從整個金融、證券業來看，應當多培育有能力的大學畢業生，搭配好的監理機構，合力打出去國際。

吳東亮說，全世界百大銀行中，台灣的 GDP 排名雖僅第 20、30 名，卻沒有一家銀行排名掉出去，相較韓國 3-4 家、新加坡也有幾家，歐洲方面跟台灣 GDP 排名差不多的國家，也都只有 2-3 家，顯見台灣銀行有相當好的環境條件，大家應該再努力一下，政府也提出更多良好的政策。

吳東亮進一步表示，金融機構壯大後，有很多好處，第一、國內薪資水平可以提升，另一方面，國內產業也能往國外去，擴大競爭力，因此，若金融業不夠大要怎麼服務，這就是「一魚兩吃」，對內提高就業薪水，對外則服務台灣的企業。

此外，對於姪女吳欣盈擔任台灣民眾黨副總統候選人，吳東亮僅回覆「加油」，若是碰到吳欣盈也是對她喊加油，至於吳欣盈應對媒體的表現，他表示「要繼續努力」。

而新光金名譽董事長吳東進被問及女兒此次參選的表現，他僅回應「很好」，近期只有見到一次面，吳東進太太許嫺嫺則認為，年輕人有想法、有創意很好，也並未進一步回應。

新壽盛大舉辦茶會，新光吳家除了新纖董事長吳東昇以及人在杜拜的吳欣盈未出席外，東字輩、昕字輩幾乎全員到齊，除了吳東進夫婦、吳東亮夫婦外，吳東進次女吳欣儒和吳東亮長子吳昕豪、吳東昇之子吳昕岳皆到場參與，顯見吳家人對於新壽的重視，吳東進、吳東亮心情也非常好。