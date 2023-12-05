樺漢11月營收創同期高 累計跨越千億大關超車去年整年

工業電腦大廠樺漢 (6414-TW) 今 (5) 日公告 11 月營收 111.59 億元，月增 9.7%，年增 0.4%、創同期新高；累計前 11 月營收 1087.51 億元，年增 13.6%，也是歷史新高，更超越去年全年的 1082.29 億元。

樺漢表示，11 月三大事業跟前月相比，工控設計月增 10.4%、品牌通路 10.3%、系統整合月增 8.9%；累計前 11 月來看，工控設計年增 3.4%、品牌通路年增 24.7%、系統整合年增 11.5%。

若以樺漢個體來看，前 11 月營收年增幅高達 63%，動能來自包括金融零售、彩票博弈、機器視覺等單一客戶新產品升級開發，以及硬體、軟體、混合雲平台與 AI 深度整合、與能源管理系統等，創造訂單需求持續增加。

近期樺漢也積極推展綠色能源科技，一站式「ECOWatch 智慧能源管理系統」能即時整合能源使用監測、能源資訊分析、系統智慧管理等功能，輔以儲能及創能之設備技術加乘，滿足客戶對於尖峰備援電力、節省用戶電費、避免停電損失等需求。

目前樺漢已陸續取得半導體產業、大數據資料中心、產業園區、政府機構等良好導入實績，樺漢表示，將持續投入「數位、綠色、資安、AI」四大轉型增值智慧方案，將硬體、軟體、混合雲平台與 AI 深度整合，取得綠色轉型先機。