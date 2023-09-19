〈商品報價〉海岬型日租金大增 BDI衝上4個月新高

海岬型船運價大增逾 1200 美元，帶動波羅的海綜合指數 (BDI) 周一 (18 日) 上漲 58 點，或 4.2% 至 1439 點，創下 4 個多月以來新高。

海岬型運費指數 (BCI) 上漲 147 點，或 9.18% 至 1749 點；平均日租金增加 1219 美元報 14503 美元。

巴拿馬極限型運費指數 (BPI) 上漲 10 點，或 0.6% 至 1666 點；平均日租金增加 89 美元至 14995 美元。

超輕便極限型運費指數 (BSI) 上漲 19 點，或 1.6% 至 1240 點。

路透報導，烏克蘭多瑙河航運公司 (DSC) 周一表示，已要求黑海邊的羅馬尼亞康士坦塔港 (Constanta Port) 允許其船隻轉運穀物，這將讓出口量翻倍。

另一方面，由於市場對中國房地產業的憂慮加劇，壓抑鐵礦砂走勢，連續月紐約鐵礦石上漲 0.8% 至 121.75 美元，天津港鐵礦石進口價下跌 0.92% 至 124.45 美元。

中國房地產開發商碧桂園周一再次面臨一筆價值 1500 萬美元的離岸債券利息支付期限，這也是該公司本月連續躲過兩次違約之後，遭遇的另一次財務危機。

中國恆大集團在警方拘留部分財富管理部門員工之後，股價暴跌 25%，這項新調查進度可能會加深公司的困境。同時，受中國官方支持的遠洋控股上周五也表示，將停止償還所有離岸債務，直至實施重組。

ING 經濟學家報告稱，任何與中國房地產相關的事情人存問題；摩根大通的調查也顯示，中國房地產危機最危險的時期尚未結束。

