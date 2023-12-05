華碩LCD連續60季拿下全台市占第一 再推出首款繪圖螢幕搶市

品牌大廠華碩 (2357-TW) 今 (5) 日表示，根據市場最新調查報告，華碩 LCD 自 2008 年第 4 季至 2023 年第 3 季，連續 60 個季度拿下全台市佔第一。今 (5) 日同步宣布推出首款繪圖螢幕 ProArt PA169CDV，也是全球第一款通過 PANTONE 及 Calman 認證的可攜式螢幕。

華碩推出的首款繪圖螢幕 ProArt PA169CDV，內建 15.6 吋 10 位元 IPS 顯示面板，並支援 4K UHD 超高解析，搭配採用 Wacom EMR 技術的 ProArt Pen，可帶來絕佳書寫與繪畫體驗。

此外，PA169CDV 不僅有 10 位元色深、100% sRGB / Rec.709 和劇院級 DCI-P3 廣色域，還兼具高達 500 尼特的亮度與 VESA DisplayHDR 400 認證，可提供更鮮明的影像和畫面細節，同時每台 PA169CDV 均經過原廠預先校準至 Delta E 2。

PA169CDV 隨附的 ASUS ProArt Pen，內建 Wacom EMR 技術，即使筆身傾斜角度達 40 度，也能準確偵測每個動作，再加上 4096 階感壓等級，不論書寫速度快慢、繪製粗細分明的線條或細緻的陰影效果，皆直覺順暢。