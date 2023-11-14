〈台新金法說〉手上彰銀持股剩1.1萬張 併購案持開放態度

台新金 (2887-TW) 今 (14) 日召開第三季法說會，有關對彰銀 (2801-TW) 的最新持股狀況，總經理林維俊透露，目前手上可處分股數只剩 0.1%，約為 1.1 萬張，絕大部分都已處分完畢；至於未來併購動向，林維俊表示，抱持開放態度，並非只針對新光金，在合乎法令規範下，有消息會跟大家報告。

林維俊指出，台新金原先持股彰銀 22.5%，之後獲金管會同意併購保德信，須在 6 年內處分彰銀持股，林維俊透露，目前手上可處分股數只剩 0.1%，約 1100 萬股 (1.1 萬張)，其他都已陸續處分完畢，但不包含交換債及交換特別股保留在特別帳戶上的 5.7 億股。

外界關注與新光金的併購議題，林維俊回應，對於任何可能合作的併購對象都保持開放態度，這不是針對新光金，而是對任何併購案，如果覺得不錯都會評估，但現在暫時沒有可報告的。

媒體也關注台新創投投資鑽石生技一案，林維俊表示，台新創投是鑽石生技的董事、大股東，依照交易所規定，上市滿 2 年才能自由處分部分股票，滿 4 年才能自由處分全部部位，目前狀況是這樣，後續還有很長時間，要怎麼處理，還是要看生技產業、鑽石生技的經營狀況，再做進一步決策。