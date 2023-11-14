〈台新金法說〉總座：股利成長樂觀以待 估明年台灣景氣「前低後高」

台新金 (2887-TW) 今 (14) 日召開第三季法說會，總經理林維俊表示，在三大因素加持下，前 9 月獲利創新高，明年股利配發可望樂觀以待；對於明年展望，他認為，短期尚未看到利率下行跡象，可能落在明年下半年，預測台灣景氣是「前低後高」。

台新金前三季稅後純益 121 億元，每股稅後純益 0.85 元，股東權益報酬率 8.90%，每股淨值 13.05 元。

林維俊說明，除了前三季獲利佳以外，併購保德信的廉價購買利益尚有 39 億元未用完，此外，去年帳上未實現損失也有縮小，有些回沖，因此，明年股利樂觀以待，但市場變化還是很大，要等結算結果，比較整體市場狀況後，再向董事會提出有吸引力的配息數字。

林維俊表示，全球通膨及經濟成長壓力延續，而國內科技產品出口、外銷訂單與生產表現回升，各項經濟數據衰退幅度亦漸縮小。此外，近日中東局勢升級，預期將牽動全球經濟、股、債市及原物料市場，並隨著情勢變化在短期內波動加劇，未來將密切關注並審慎因應。

台新金說明，台新金控、台新銀行、台新證券及台新人壽資本適足率分別為 137.0%、14.6%、351% 及 361%，資本結構持續穩健；台新銀行逾放比及覆蓋率分別為 0.13% 及 1083.1%，授信資產品質維持良好。

台新金表示，主要獲利引擎台新銀行表現穩健，各項放款業務均穩健成長，帶動前三季全行總放款年增達 5%，從幣別來看，其中外幣放款年減 9.7%，台幣放款則有 6.8% 成長，全行總存款則年增 12.4%，存放比 71.8%。前三季淨手續費收入 91 億元，年增 5.1%，主因保險經紀手續費收入增加。而在信用卡相關業務方面，簽帳金額及毛手續費收入年成長分別達 19.3%、31.9%，有效卡數也持續成長已逾 447 萬張，而特店家數近 16.8 萬家持續成長並穩居市場前列。

台新金指出，子公司台新人壽在持續推出新產品及銀行保險通路銷售動能支撐下，累計前三季總保費收入為 214.43 億元，其中初年度保費 (FYP) 收入 95.4 億元，該收入市佔率由去 (2022) 年底的 1.7% 成長至 1.85%，業界排名也由第 14 提升至第 13；此外，台新人壽前三季負債成本率持續下降，由去年同期 3.92% 下降至本季度 3.82%。

台新證券業務表現方面，在投資收益回升及經紀業務成長助攻下，台新證券前三季稅後純益 11.1 億元，年增 114.1%。