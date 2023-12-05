人本關懷，製藥業的永續航向：探索東生華的卓越之路

製藥業不再僅是冰冷藥物的生產過程，而是一個關於健康、環境以及人類社會進步的故事。東生華製藥正位居這場敘事的前端，將「以人為本」的信念貫穿其核心基因。在這篇文章中，將深入剖析東生華製藥如何透過創新、環境友善實踐、社會參與，以及強調「以人為本」的核心價值觀、永續發展的積極轉變，同時攀上業務成功和道德使命相融的卓越之路。

以人為核心．東生華愛昇華的軌跡

「我們把獨居老人視為家人，即便只是短暫造訪，或許在他們有限的回憶裡，某天會想起曾有一群身穿藍色 T 恤的志工，於中秋前夕陪伴著他們聊天...... 也許這就足夠了。」這是東生華製藥志工回顧今年從端午節展開的探訪台灣各地獨居老人活動的深刻感想。

製藥業的永續價值核心在於對人類的健康奉獻。作為製藥公司，東生華製藥在應對 ESG 永續經營的挑戰時，秉持著聯合國永續發展目標（SDGs）的核心理念，尤其是 SDG 3（健康與福祉），堅守「以人為本」的核心價值觀，以「永續耕心．讓愛昇華」為口號。今年，他們更深入走向偏鄉地區，直接應對社會上最急迫的需求，將愛心昇華到台灣的每一個角落，展現了對人的真摯關懷與貢獻。

東生華製藥透過多方面的社會責任舉措，不僅照顧偏鄉獨居老人，還積極參與友善農耕的農業，這不僅有助於支持環境陸域生態（SDG 15），同時也能促進當地工作發展（SDG 8），有助於保護環境並實現永續城鄉與社區的目標（SDG 11）。

此外，自去年開始，東生華製藥巡迴全台，舉辦了多場心血管公益衛教講座，邀請當地的專業醫師與民眾分享正確的疾病認知與用藥觀念，已經受惠的民眾高達上千位，顯示了他們對永續經營、提升全人類健康與福祉（SDG 3）的承諾與實踐。

永續耕心．由個體健康到全球福祉

東生華製藥不僅專注於提升病患生活品質，更是個人化精準醫療的強力支持者。他們提供的不僅是傳統的處方藥物，深耕心血管、腸胃、眼科和自體免疫等多個領域，同時積極提供創新的檢測服務，如 NGS 次世代基因檢測、液態切片檢測，以及癌症追蹤復發、找藥等新興技術，並透過國際 CAP 認證的實驗室確保檢測標準。所有這些舉措都是為了讓全人類擁有更優越的醫療選擇。

東生華製藥的成就不僅體現在產品上，更在領導層展現顯著成果。總經理楊思源曾領導團隊在亞洲取得超過 60 張藥品許可證和商業化銷售，並參與成立越南及韓國分公司籌備，合作夥伴遍及歐美日及東南亞多國。楊思源於 2019 年接任東生華製藥的第二任總經理後，帶領公司屢獲殊榮，今年更榮獲第 20 屆國家品牌玉山獎的傑出企業領導人獎。這個榮譽不僅是對楊思源個人的肯定，也是對整個東生華製藥團隊辛勤努力的認可。

總經理楊思源同時深刻關心員工的幸福和職業發展。東生華製藥不僅在 2022 年獲得 HR ASIA 亞洲最佳企業雇主獎，今年更與財團法人亞太心理腫瘤學交流基金會合作實行 EAP 制度，以關心和照顧員工的身心健康，同時重視多元共融的職場環境。每一步都顯示了東生華製藥對員工的真誠承諾，為實現幸福的工作環境而不懈努力。

在這充滿挑戰的世界中，東生華製藥走出了一條獨特之路，將「以人為本」的核心價值觀和對永續發展的承諾融入業務，為製藥業的未來奠下了穩固的基礎。請繼續關注這令人振奮的故事，深入了解東生華製藥未來如何將病患和全球福祉聚焦於同一中心。