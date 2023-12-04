ETF今年來新增170萬股民 人氣王00919規模突破600億再演填息秀

根據集保公布最新統計，截至 12 月 1 日，台股 ETF 的受益人最新一周增加 7278 人，再度創下歷史新高，今年以來共增加 170 萬 8722 人，總受益人來到 586 萬 4880 人。進一步觀察，上周受益人增加的有 18 檔，以周增加人數來看，挾帶著 3 次年化配息率 10% 以上的群益台灣精選高息 (00919-TW) 最新一周增加 6434 人，蟬聯台股 ETF 人氣王。

據了解，00919 本次預估配發金額為新台幣 0.55 元，年化配息率連續三季衝破 10%，刷新台股紀錄，且 00919 在 4 日開盤就直奔填息，第二次完成填息，規模也站上 600 億大關，來到 622.37 億元，可謂三喜臨門。

從 00919 最新淨值組成觀察來看，可配息金額為 2.23 元，未來高息續航力可達一年，值得期待。00919 本次除息日為 12 月 18 日，參與除息最後買進日為 12 月 15 日，配息發放日為明 (2024) 年 1 月 12 日。

此外，上周受益人增加的除了 00919 增加逾 6000 人表現最佳外，00934、00935、0056、00878、00692 也都有增加逾千人，整體來看高息型還是較受投資人青睞，值得一提的是，最新一周受益人減少最多的是 00900 共減少 3218 人，另外，00929 也首次意外地減少 1287 人。

群益台灣精選高息 ETF 基金經理人謝明志表示，高息股的誘因除了穩定領息之外，跟漲抗跌的特性也是重點之一，存股除了觀察配息率高低外，也要考量企業獲利成長性，如此更能在市場回歸多頭時拔得頭籌。

謝明志指出，11 月份大盤自月初開始強力反彈，主要來自於 FOMC 會後市場認為升息循環結束，惟月底指數漲多後在高檔壓力區進入震盪整理，但仍需觀察近期各家高股息 ETF 成分股開始進行權重調整的短線籌碼面影響。

謝明志表示，隨著近期資金逐步流入高價與高 PE 族群，顯示年底做夢行情已正式開跑，此外，台股今年有選舉行情支撐，推估消化短線過熱的指標後，指數仍可維持強勢格局。