〈台幣〉資金匯入趨勢無虞 升值6分收31.415元

台北股匯市今 (4) 日處脫鉤狀態，加權指數收跌 16.87 點至 17421.48 點，新台幣則是一度強彈超過 1.6 角，全日呈升值態勢，終場收在 31.415 元，升值 6 分，台北外匯經紀公司成交值 11.06 億美元，顯示資金流入的動能仍強勁。

據芝商所 (CME)FedWatch 工具顯示，市場預測明年 3 月開會降息 1 碼 (25 個基點) 的機率超過 50%，台北匯市持續吸引國際資金流入。

新台幣今日以 31.4 元、升值 7.5 分開出後，隨即快速走高，最高來到 31.31 元，升值 1.65 角，午盤過後升值力道稍稍緩和，終場兌一美元以 31.415 元作收，升值 6 分，台北外匯經紀公司成交值 11.06 億美元，全日高低價差 1.1 角。

法人分析，美國聯準會 (Fed) 褐皮書報告顯示，美國在 10 月下旬至 11 月中旬企業回報通膨大致趨緩、招聘難度降低，就業市場失衡改善。

同時，美國 10 月個人消費支出物價 (PCE) 指數年升 3%，創 2021 年 3 月以來最慢增速，而美國 ISM 數據中，11 月製造業指數報 46.7，低於市場預期的 47.6，為 13 個月連續低於 50 榮枯線下，創近 20 年最長萎縮周期。

因此，市場預期 12 月聯準會將繼續停止升息，並使降息預期升溫，有利資金行情延續。