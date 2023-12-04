【量大強漲股整理】櫃買日線拉出五連紅，中小型股有機會引領行情? ，搶賺紅包行情下，該如何選股?

台股今日開高震盪走低，盤中翻黑，終場下跌 16.87 點，收 17421.48 點，成交量 3240.31 億元。

看一下三大法人: 外資賣超 52.95 億元；自營商賣超 33.91 億元；投信賣超 4.88 億元；三大法人合計賣超 91.74 億元。

今日台股指數開高後走高來到 17,516 點，突破 17,500 點整數大關，改寫今年以來新高，惟盤中權值股表現不佳，指數由紅翻黑，雖然今日收量增黑 K，但

台股連續兩日測試 5 日線支撐不破，視為漲多的修正，櫃買指數更是強於加權

指數，不僅改寫新高，日線拉出五連紅走勢，中小型個股輪動，大盤由航運、機殼、生技族群撐盤；下周一以前將公布 11 月營收，尤其是 (2330-TW) 台積電，10 月營收創歷史新高的之後，11 月營收將在 12/8(五)揭曉，而題材業績基本面佳的個股，將是可留意的重點；時序進入 12 月後，最關鍵的三天，12/5 美國公布 PMI 、12/12 公布美國 11 月 CPI、12/13 今年最後一次 FOMC 會議，聯準會 12 月會議將決定利率維持在目前 5.25%-5% 的水平，預期聯準會明年 3 月降息的可能性超過 65%，到 5 月降息的可能性高達 90%；【大選、年底投信作帳】的行情，方興未艾，年底前台股內資當道，在多頭架構維持不變下，有望助攻台股持續向上盤堅，選股將留意中小型股將優於權值股。

個股方面，權值股今日偏弱， (2330-TW) 小台積電，跌 0.86%，(2454-TW) 聯發科，跌 1.48%，AI 概念股表現走跌， (6669-TW) 緯穎、(3231-TW) 緯創、 (2382-TW) 廣達，皆收黑；BDI 連續上漲，散裝航運今日表現亮眼，(2612-TW) 中航 、 (2606-TW) 裕民、 (5608-TW) 四維航、 (2605-TW) 新興、(2641-TW) 正德，攻上漲停板；防疫股漲勢再起，(6598-TW) ABC-KY、(4171-TW) 瑞基、 (1325-TW) 恆大、 (4147-TW) 松瑞藥，漲停板作收；大陸疫情升，也意外讓遊戲族群走強，(5478-TW) 智冠，再創波段新高，帶動子公司，(3083-TW) 網龍，紛紛創波段高，wifi7 題材加持下，PA(3105-TW) 穩懋，再創新高，射頻 IC

(4968-TW) 立積，也有 + 2.69% 漲幅，創波段高，個股呈現輪動。



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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師

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