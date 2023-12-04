中國恒大從未獲利？又有放空機構出手 恒大回應來了

中國恒大 (03333-HK) 周一（4 日）發布公告，表示注意到一家機構於上周五提出了一份本公司從未獲利過的報告，駁斥該報告並無實據，稍後會進一步澄清。

恒大股價周一早盤一度重挫逾 4%，之後止跌回升，大漲 7.14%。

放空機構 GMT Research 在上周五說，恒大延後公布 2021 年年報，清楚顯示明顯誇大收入及盈利，而且很可能持續多年誇大。該機構認為，恒大並非房市下行的受害者，而是具有基礎問題，甚至從未有獲利。

該報告指出，恒大多年來虛報收入和盈利增幅，在 2021 年的報告中，大幅調整物業銷售收入的確認方式，改變以往描述，在「客戶接受物業、或根據銷售合約被視為物業已經獲得客戶接受時」確認收入，並無提及物業是「已交付」或「已完工」，只需被視為接受即可。

在此基礎上，恒大增加一項確認收入的額外條件，需「取得竣工備案證或將房地產存貨交付業主使用」，而竣工證是交付房產的必要條件。報告認為，在 2021 年之前，恒大似乎在一些情況下，在物業交付甚至完工前，已經將收入全額入賬。

報告還指出，恒大改變會計方式，原應追溯至以往各期的財務數據，並進行調整，但恒大解釋，因大量員工離職而無法處理，只從 2021 年開始調整，相關變化對財務報表產生重大影響。

報告又指，恒大已經資不抵債，其離岸債券結構上附屬於在岸負債，亦具有化為烏有的風險，公司只能透過持續借貸維持營運，但已有跡象表明，部分資金來源已耗盡，在某程度上，公司會因為規模太大而無法融資。

GMT Research 是一家香港本土研究機構。該機構官網顯示，GMT Research 是一家專注於亞洲的會計研究公司，受香港證券及期貨事務監察委員會（香港證監會）監管，用專門的方法檢測金融異常或類似會計欺詐行為。

此前，GMT Research 多次發布放空報告，頻頻向港股上市公司「開炮」，放空對象包括阿里巴巴 (BABA-US) 、長和實業、安踏 (02020-HK) 及中國飛鶴 (06186-HK) 。