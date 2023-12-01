〈台股盤前〉美股大漲520點激勵 台股短線挑戰波段高17463點

美國個人消費支出物價指數（PCE）10 月降溫，美股周四漲跌互見，道瓊跳空大漲 520 點，法人認為，台股短線受美股盤堅激勵，仍可望挑戰 7 月底的波段高點 17463 點。

不過，法人也提醒，12 月 13 日 FOMC 會後聲明未揭曉前，仍須提防台股突破前高後出現關後震盪。

美股周四表現來看，在 Salesforce 和波音領漲下，道瓊大漲 520.47 點或 1.47%，不過，科技股表現疲弱，那指跌 32.27 點或 0.23%、費半也跌 28.77 點或 0.77%、標普漲 17.22 點或 0.38%。

台股 ADR 則全數盡墨。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.59%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 0.58%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.14%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.39%。

回顧台股周四表現，由於 MSCI 季度調整效應，台積電 (2330-TW) 最後一盤急拉翻紅，帶動加權指數終場上漲 63.29 點，收在全場最高 17433.85 點，月線終止連三黑，累計單月飆漲 1432.58 點。

成交量方面，最後一盤出現 1252 億元巨量，成交值暴衝至 4027 億元，三大法人合計買超 35.29 億元，外資買超 80.13 億元；自營商賣超 26.46 億元；投信翻空提款 18.37 億元。