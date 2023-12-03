高力上市以來最大規模CB籌資案完成競拍募逾11.3億元

高力 (8996-TW) 受惠氫燃料電池製造商 Bloom Energy 拉貨升溫，2023 年以來業績明顯提升，高力擬辦理發行 5 年期無擔保可轉換公司債 (CB) 面額 10 億元，並已完成競拍，將以溢價 13.8% 發行，實際發行價格爲 113.8 元，將募集 11.38 億元資金，這是高力上市以最大規模的市場籌資案。

高力的 CB 發行案籌資爲償還銀行借款。轉換價格為每股 240 元，轉換溢價率為 103.9%。擬於 6 日上櫃掛牌交易，而 5 日有 PCB 廠金像電 (2368-TW) 的 40 億元 CB 上櫃掛牌交易。

高力 2023 年前三季營收 32.26 億元，毛利率 29.66%，年增 2.48 個百分點，稅後純益 5.4 億元，創新高，已超過 2022 年一整年獲利，年增 1.69 倍，每股純益 6.05 元。

而高力已公布 2023 年前 10 月累計營收 37.11 億元，年增達 67.05%。公司指出，主要是板式熱交換器及熱能產品營業額，較去年同期分別成長 60.99%、74.69%。

高力預估產能今年增加約 40%，目前依規劃進度建置中，先前並已成功取得南部科學園區橋頭園區進駐資格，用地面積約 4.68 公頃，未來將規劃作為氫燃料電池、板式熱交換器與伺服器液冷設備的生產基地。

高力指出，歐美綠氫與燃料電池市場前景獲看好，將進一步布局低溫質子交換膜燃料電池用板式交換器，擴增全不銹鋼材質生產線。

高力主管指出，美國指標氫燃料電池客戶正值新舊產品世代設計切換，雖將影響短期營收，卻可望大幅提高產品競爭能力，後續客戶將推出新品如綠氫電解槽等，高力將配合對應生產擴充計畫。

高力伺服器水冷式與浸沒式單雙相液冷設備產品，今年已常態小量供貨給水冷式客戶。隨著人工智慧（AI）市場趨勢及 GPU 高耗能散熱需求上升，預期未來水冷式應用市場營收有望增高；另外，浸沒式客戶以台系伺服器廠商為主，以專案式出貨，預計 2025 年後有機會以常態出貨。