高力由王心五接任總經理 並擬訂籌資逾20億元規劃

高力 (8996-TW) 業績高速成長，今 (26) 日盤中以 350 元創新高價，同時高力今天董事會並通過高齡 87 歲的創辦人韓顯壽獲聘爲榮譽董事長，而在新一屆董事會推選原總經理吳誌雄出任董事長後，今天也通過由原任副總經理王心五接任總經理。

高力由於產品銷售的成長，今天董事會也通過以辦理現增及發行無擔保可轉換公司債 (CB) 進行市場籌資，預計發行 CB 募資 5-10 億元，以每股 220-250 元發行現增股 3000-5000 張籌資，依推估，最高將募集 22.25 億元，籌資目的爲償還銀行借款。

高力在今年董事改選中，高力公司提出足額 6 董、3 獨董，阿拉丁投資提名 3 董、3 獨董參與競選，最終選舉結果，阿拉丁投資所提名的谷泓道、吳俊英選普董，湯智堯、毛恩洸當選獨董，這也是擁有 53 年歷史的高力，首次有外部投資人當選董事，同時，87 歲的創辦人韓顯壽並未擔任董事，由新董事會推選原總經理吳誌雄出任董事長，韓顯壽並在今天獲聘任爲榮譽董事長。

高力的展望上，今年熱能產品方面，有主力客戶 Bloom Energy (BE-US) 燃料電池反應盒長期大單，預估未來 3-5 年，熱能產品每年都能維持 30% 以上的成長。高力在客戶強勁需求下，也增加新產能，陸續增加真空爐設備，預估 2023 年增加 9 座真空爐，產能預估也將提升達 40%。

高力 2023 年 5 月營收以 4.87 億元創新高，較去年同期大增 1.16 倍，由於 Bloom Energy 的拉貨力道可望延續到 6 月，也將有利於大幅推升 2023 年第二季營收續創新高。

高力 2023 年第一季營收以 9.7 億元攀登巔峰，毛利率 28.56%，優於去年平均的 27.69% 毛利率，稅後純益 1.27 億元，年增 1.72 倍，每股純益 1.42 元，加計 4 月自結單月稅後純益 6400 萬元，前 4 月每股純益達 2.14 元；法人預估，高力在第二季營運規模擴大，且在毛利率得以維持之下，估單季獲利將加速成長。