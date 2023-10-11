高力Q3營收11.48億元改寫歷史同期新高 年增5成

高力 (8996-TW) 受惠氫燃料電池製造商 Bloom Energy 拉貨升溫，拉貨力道大增挹注業績提升效應明顯，由於產品銷售金額的成長，今 (11) 日公布最新營收資訊，2023 年第三季營收以 11.48 億元改寫歷史同期新高，年增 50.79%，第四季在新產能到位挹注下，業績並不看淡。

高力 2023 年 9 月營收 3.27 億元，月減 18.65%，年增 21.43%，2023 年第三季營收以 11.48 億元改寫歷史同期新高，季減 12.23%，年增 50.79%，2023 年 1-9 月營收 34.26 億元，年增 75.98%。

高力 2023 年 1-9 月累計營收較去年同期增加 75.98%，公司指出，主要是板式熱交換器及熱能產品營業額，較去年同期累計分別增加 63.14% 及 92.51% 挹注。

高力董事會並決議以發行無擔保可轉換公司債 (CB) 募集 10 億元，籌資目的爲償還銀行借款。

高力 2023 年上半年營收 22.78 億元，毛利率 29.17%，年增 1.8 個百分點，上半年稅後純益 3.34 億元，年增 2.08 倍，每股純益 3.74 元，已超過 2022 年一整年獲利。

高力預估產能今年增加約 40%，目前也依規劃進度建置中，同時，Bloom Energy 的燃料電池反應盒 (Hot Box) 方面，2023 年訂單狀況需求暢旺，法人估，訂單量比起去年增加雙位數水準，加上新產能開出後，也將增加出貨動能，更加有利於下半年的業績突出表現。