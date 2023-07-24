〈焦點股〉高力股價創新高 市場籌資案擬募20億元8月送件

高力 (8996-TW) 受惠氫燃料電池製造商 Bloom Energy 拉貨升溫，拉貨力道大增挹注業績提升效應明顯，由於產品銷售金額的成長，高力擬辦理市場籌資案，預計在 8 月送件，預計籌資額度在 20 億元以內。高力今天盤中股價也以 447 元創下歷史新高。

高力董事會已通過以辦理現增及發行無擔保可轉換公司債 (CB) 進行市場籌資，最高以募集 20 億元爲上限，籌資目的爲償還銀行借款。

高力 2023 年 5 月營收跳躍成長到 4.87 億元，創新高，月增 35.01%，年增 1.16 倍，公司自結 5 月單月稅後純益 7600 萬元，月增 18.75%，年增 1.65 倍，加計 2023 年 4 月的自結稅後純益 6400 萬元及首季財報稅後純益 1.27 億元，2023 年 1-5 月稅後純益達 2.67 億元，年增 1.18 倍，已逼近 2022 年全年稅後純益的 3.01 億元，2023 年 1-5 月高力每股稅後純益達 3 元。

高力 2023 年第二季營收也以 13.08 億元創新高，年增 101.75%，上半年營收 22.78 億元，年增 92.61%。

高力的 5 月營收營收創新高，其中在板式熱交換器及熱能產品營收較去年同期都有倍數的成長，由於 Bloom Energy 的拉貨力道延續到 6 月，也將有利於大幅推升 2023 年第二季營收續創新高，超越首季的 9.7 億元再度改寫歷史新高。

高力 2023 年第一季營收以 9.7 億元攀登巔峰，毛利率 28.56%，優於去年平均毛利率的 27.69%，稅後純益 1.27 億元，年增 1.72 倍，每股純益 1.42 元，高力在第二季營運規模擴大且能在毛利率得以維持之下，估單季獲利將加速成長，由高力自結 2023 年 4 月及 5 月稅後純益合計 1.4 億元，較去年同期的 7576 萬元大增 84.78%。。

高力預估產能今年增加約 40%，目前也依規劃進度建置中，同時，Bloom Energy 的燃料電池反應盒 (Hot Box) 方面，2023 年訂單狀況需求暢旺，法人估，訂單量比起去年增加雙位數水準，加上新產能開出後，也將增加出貨動能，估高力 2023 年上、下半年業績比重將以 40% 比 60% 分布，更加有利於下半年的業績突出表現。