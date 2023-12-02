道富：11月美股ETF資產規模創新高 達到7.65兆美元

道富環球投資管理 (State Street Global Advisors) 周五 (1 日) 表示，對美股指數股票型基金 (ETF) 來說，11 月是個大豐收的月份，資產規模攀升至 7.65 兆美元，創下記錄新高。

道富 SPDR 美洲研究主管 Matthew Bartolini 表示，基於對利率下滑的預期以及經濟前景的信心，ETF 投資人在 11 月積極買進風險資產。

通膨降溫的跡象，強化了人們對聯準會 (Fed) 將比預期更早放寬限制性政策的押注，帶動標普 500 指數在 11 月創下一年多來最大單月漲幅。美國 10 年期公債殖利率則創十多年來最大跌幅。

Bartolini 表示，投資人風險偏好重燃，可以從高收益債的受歡迎程度中看出，後者的資金流入量達到 110 億美元，創下紀錄新高。

投資人同時將目標投向產業和區域型基金，11 月向這類 ETF 投入約 75 億美元，收復過去 10 個月來一半以上的外流資金。

花旗集團旗下研究部策略師團隊周五發布月報指出，公債 ETF 幾乎是 11 月唯一出現資金外流的部分，iShare 三到七年期公債 ETF 共流出 9.2 億美元，一到三年期公債 ETF 流出 11 億美元。

分析師和市場參與者表示，11 月至今，資金流出規模最大的是超短期固定收益 ETF。Bartolini 表示，今年前 10 個月，這類 ETF 吸引了 500 億美元的資金，但光 11 月就流出了 71 億美元。

Bartolini 和其他分析師表示，另外還有 61 檔 ETF 在 11 月首度亮相，使年初至今的 ETF 發行總數達到 452 檔，有望在今年締造新紀錄，目前最高紀錄是 2021 年的 475 檔。