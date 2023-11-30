對美股投資人而言 今年聖誕行情可能已提早到來

美股股指周三 (29 日) 收盤漲跌不一，標普 500 指數和那斯達克指數距離 2023 年高點不遠。值得注意的是，標普 500 指數全天波動幅度已連續第 6 天低於 1%。

對股市來說，今年的聖誕節可能來得早了一些。

通常情況下，隨著華爾街交易員隨同家人去度假，市場在 12 月下旬會緩慢爬行。波動性的下降通常會引發年終反彈，俗稱聖誕行情。

今年的預期依然樂觀。但考慮到本月出現的猛烈反彈，分析師警告，聖誕行情可能不再可能。

PNC 資產管理集團投資長阿加提 (Amanda Agati) 針對 11 月出現的強勁反彈評論表示，沒有任何催化劑可以將漲勢延續到年底。她還認為，聯準會可能會袖手旁觀，不會在幾周後的今年最終會議中採取任何政策行動。

她表示：「我認為從現在到年底，我們將面臨一種區間波動的市場。」

如果整個聖誕行情提前一個月，那將是一年中最後一次的假象，一開始就讓分析師、策略師和基金經理感到困惑。

畢竟，就今年而言，華爾街原本預計美股將在年底時出現虧損，而標普 500 指數的投資人實際上未來一年將會賠錢。

年初的負報酬預測在華爾街幾乎是史無前例的。但在一年前，這是完全可以理解的，因為當時正處於股債 60/40 投資組合有史以來最糟糕的年份之一。

但今年年初，科技七巨頭帶著人工智慧 (AI) 的熱情領軍，對空頭帶來沉重打擊。2023 年的多頭市場在今年大部分時間廣度不足，但在 11 月擴大，因為投資組合經理人被迫追逐指數。截至周三 (29 日)，標普 500 指數今年上漲近 20%，那指上漲了驚人的 45%。

11 月除了能源股和波動性之外，幾乎所有股票都上漲。伍德 (Cathie Wood) 操盤的 Ark Innovation ETF (ARKK-US) 11 月漲幅高達 34%，令人瞠目結舌。是 2014 年以來最好的一個月。

但阿加提相信，有些人可能正在等待的 2023 年大結局已經到來，「我們的觀點是，聖誕行情可能不會成為現實，因為我們已經經歷了火雞行情。」