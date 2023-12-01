美股11月成績揭曉 細數三大指數最棒、最差成分股

美股周四 (30 日) 結束強勁的一個月，道瓊工業指數 11 月創下 2022 年 10 月以來最大單月漲幅，而 S&P 500 指數和那斯達克綜合指數均創 2022 年 7 月以來最大單月漲幅。

以下細數 11 月三大指數中表現最好和最差的股票：

道瓊工業平均指數

全球雲端客戶關係管理軟體領導廠商 Salesforce (CRM-US) 11 月上漲 25%，是道指表現最棒的成分股，也是該股自 1 月以來表現最棒的月份。

Salesforce 周三盤後公布第三季獲利、營收和財測均超越華爾街預期。雖然受到某些經濟領域疲軟的打擊，導致客戶持續減少支出以節省成本，但 Salesforce 稱客戶已對未來更加樂觀。

思科系統 (Cisco Systems) (CSCO-US) 11 月下跌 7.2%，為道指中表現最差的成分股，也是該股 4 月以來最糟糕的月度表現。

思科月初表示，由於過去三季的產品交付異常強勁，導致 2024 財年第一季新產品訂單放緩，股價應聲下挫。

線上旅遊公司 Expedia (EXPE-US) 以 42.9% 漲幅榮登該指數 11 月冠軍寶座，且創下 2009 年 4 月以來最強月度表現，今年迄今該股已飆漲 55%。

自動化胰島素技術開發商 Insulet (PODD-US) 以 42.6% 漲幅位列亞軍，為該股自 2008 年 12 月以來表現最好的一個月，但該股今年迄今仍約跌 36%。

Insulet 於 11 月 2 日公佈穩健的財務業績，讓投資者有樂觀的理由。因市場需求增加，該公司第三季獲利和收入不僅超出華爾街的預期，且較去年同期飆升不少。Insulet 也上調本財年營收成長預期。

幾家歡樂幾家愁，Paycom Software (PAYC-US) 以 26% 跌幅在該指數敬陪末座，創下該股自 2020 年 3 月以來表現最差的一個月。

Paycom 於 10 月 31 日將全年度營收預期下調至低於華爾街預期的水準。

那斯達克 100 指數

跨國商業集團拼多多控股 (PDD Holdings) (PDD-US) 的 ADR 11 月大漲 45%，為該指數表現第一，擊敗漲幅 43% 的 Datadog (DDOG-US)。(Datadog 創 2020 年 5 月以來最棒單月表現)

安全軟體供應商 Datadog 月初公布財報，不僅獲利超過預期，也上調本財年銷售預期。該公司的客戶數量和年度經常性收入也較前一年增加。

財務長 David Obstler 預期，客戶仍會持續抓緊成本，但程度已放緩，不像近幾季那樣強烈和普遍。

Fortinet 是 11 月那斯達克 100 指數中表現最差的股票，下跌 8.1%。