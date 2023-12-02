PC需求萎靡 僅靠AI需求獨撐 半導體產業普遍反彈之日仍遙遠

最新局勢發展表明，除了受人工智慧 (AI) 照拂的終端市場以外，投資者不該期待半導體產業廣泛反彈。

戴爾 (Dell)、邁威爾(Marvell) 兩大科技公司近日都發布財報並提出類似觀點：市場對支援 AI 的晶片和硬體之需求仍然強勁，但對其他所有產品的需求卻不怎麼高。

該公司最新季度業績好壞摻半，營收年減 10% 至 223 億美元，低於華爾街預期共識的 230 億美元。財測也顯得疲弱，戴爾預測第四季營收介於 215 億美元至 225 億美元，低於華爾街預期的 240 億美元。

戴爾營運長 Jeff Clarke 表示，AI 伺服器的需求強烈，但他承認，公司之前樂觀期待傳統 PC 市場反彈的看法已證實是錯誤的，如今復甦之日更遙遠了。

Clarke 提到在第二季時談及 6 月和 7 月 PC 需求的改善情況，「然後情況發生了變化。業務開始放緩。9 月放緩後，10 月放緩程度更甚。」

戴爾周五 (1 日) 大跌 5.19%，收每股 71.93 美元；最大 PC 處理器製造商英特爾 (INTC-US) 下跌 2.15%，收每股 43.74 美元。

該晶片公司 AI 需求良好，但其他領域需求疲軟。Marvell 專門製造存儲、通訊以及消費性電子產品晶片，其當前季度的營收預測中值低於華爾街的預期。

Marvell 執行長 Matt Murphy 在財報中表示，「AI 和雲端運算的強勁成長讓公司得以在其他終端市場疲軟的需求環境下撐過來。」

Marvell 周五下跌 5.26%，收每股 52.80 美元。

此兩份報告表明，夏季 PC 產業優於預期的數據恐只是曇花一現，主要是由零售商補充庫存所推動，而不是可持續的終端市場需求。

目前，唯一持續成長的領域仍然是 AI 硬體。