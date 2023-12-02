〈紐約匯市〉市場解讀鮑爾發言偏鴿 美元回落 周線連三黑

美元指數連漲兩日後於周五 (1 日) 下跌，周線連三黑。聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jeorme Powell) 對於升息抱持謹慎態度，稱緊縮不足和過度緊縮的風險現已更加平衡，市場認為鮑爾發言偏向鴿派，預期 Fed 可能已結束升息。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.27%，至 103.22，周線跌 0.17%，連續三周收黑。

鮑爾表示，貨幣政策明顯按預期減緩經濟成長，隔夜利率「已進入限制性區間」。但他也稱，Fed 會在適當時進一步收緊政策。

Monex 交易總監 Juan Perez 認為，鮑爾本次發言，表達了他對另一方陣營的認同，即 Fed 能夠採取觀望態度而不升息，但也不一定會降息。

根據芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具，鮑爾發言後，美國利率期貨反映 3 月降息的機率為 64%，遠高於周四晚間的 43%。Fed 在 5 月降息的機率也從前一天的約 76% 飆升至 90%。

鮑爾發表談話之前，經濟數據顯示美國 11 月製造業活動依舊疲軟，證實了鮑爾對於升息已經開始影響經濟的說法。美國 11 月 ISM 製造業指數維持在 46.7 不變，連續第 13 個月低於 50 的榮枯線，代表製造業景氣陷入萎縮。

歐元盤中一度貶至約兩周低點，截稿前收復部分貶勢，小跌 0.06% 至 1.0879 美元。

疲軟的美國和歐元區通膨數據，強化了投資人對兩地央行可能已完成升息的預期，促使交易員押注央行將於明年稍早降息。高盛 (Goldman Sachs) 周五預估歐洲央行將在 2024 年第二季開始降息，時程較此前預期的第三季提前一季。

英鎊升近 0.7% 至 1.2709 美元，收復昨日跌勢。美元兌日元挫 0.9% 至 146.83 日元。

對日本央行 (日銀) 明年放棄超寬鬆貨幣政策的預期升溫，加上美債殖利率回落，過去幾周為日元帶來提振，日元兌美元已連續三周走高，遠離 11 月中旬觸及的近 33 年低點。

加密貨幣方面，比特幣持續走強，升近 3% 至 38,867 美元，創下 18 個月新高。

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