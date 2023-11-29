國泰00933B配息時間揭曉 免稅、免扣二代健保成小資散戶族新寵

美國就業數據顯示勞動市場正在降溫，市場預估聯準會進一步升息的可能性已不高，最快明年 5 月有望啟動降息，市場甚至看好全年降息幅度有機會到 4 碼，帶動近期美國十年期公債殖利率快速回落，金融債表現尤為強勢，近一月 (10/23-11/24) 彭博 10 年以上美元金融債券指數價格已反彈近 10%。

國泰投信表示，彭博 10 年以上美元金融債券指數為國泰 10Y+ 金融債 (00933B-TW) 之追蹤標的指數，在 Fed 強力升息帶動下殖利率攀升至近十年高檔，截至 24 日，指數到期殖利率逼近 6%。據歷史經驗顯示，在殖利率突破 5% 當月進場並持有 1、2 年，平均報酬率分別為 20%、32.5%，表現不俗。

00933B 為全台首檔納入收益平準金的月配型債券 ETF，可確保配息更穩定、公平，加上債券 ETF 具備海外所得免繳二代健保補充保費，以及 670 萬元以內免稅優勢，對有較大額退休金可運用的退休族來說，更具稅務效率。

00933B 價格親民， 11/24 股價為 15.69 元，成為小資散戶族新寵，上周 (11/20-11/24) 規模大增新台幣 14.4 億元，成長幅度高達 11.6%。受益人數也持續壯大至近 4 萬人，自 10 月上市至今，以周增近 2000 人的速度，成為債券 ETF 的熱門新選擇。

至於投資人最關心的配息時程，國泰投信已於官網公告，00933B 首次配息日落在 2024 年 2 月 27 日，最後申購日為 2024 年 2 月 26 日，意即明年 1 月底將宣告預估配息。基金經理人鍾郁婕表示，至首次配息日前，00933B 約能領到 3.5 個月的成分債債息，將秉持著最大化投資人權益，並符合多數人期待的方式評估收益分配。