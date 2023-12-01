連3月虧損！勞動基金10月虧753億元 收益率降至7.6%

勞動部勞動基金運用局今 (1) 日公布整體勞動基金截至今年 10 月底止規模達 6 兆 817 億元，評價後收益數為 4238.8 億元，收益率 7.60％，10 月單月收益數為 -752.9 億元，不過，勞動基金運用局仍強調，表現相對金融市場穩健。

根據統計，截至截至 10 月底止，新制勞退基金規模為 4 兆 157 億元，收益率 7.47％；舊制勞退基金規模為 1 兆 111 億元，收益率 8.44％；勞保基金規模為 8,369 億元，收益率 8.56％；就保基金規模為 1651 億元，收益率 3.31％；勞職保基金規模為 364 億元，收益率 1.24％; 積欠工資墊償基金規模為 165 億元，收益率 3.98％。

此外，受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金規模為 4,981 億元，收益率為 8.97％；受農業部委託管理之農民退休基金規模為 130 億元，收益率為 7.14％。

勞動基金運用局指出，10 月份全球經濟面臨多重威脅，在全球各主要央行持續升息下，美國 10 年期公債殖利率飆破 5％，企業借貸成本沉重，也影響民間終端消費能力，而中東國家地緣政治衝突爆發，造成國際油價格上漲，使原已備受挑戰的全球經濟前景，再度受到衝擊，全球股票及債券市場均呈現下跌走勢。

其中 MSCI 全球股票指數 10 月份下跌 3.01％，今年累計上漲 6.75％ ； MSCI 新興市場股票 10 月份下跌 4.02％，今年累計下跌 0.77％；台灣加權股價指數 10 月份下跌 2.16％，今年累計上漲 13.18％；巴克萊全球綜合債券指數 10 月份下跌 1.20％，今年累計下跌 3.38％。

勞動基金運用局表示，勞動基金為勞工經濟生活保障，以獲取長期穩健收益為投資目標，辦理各項投資以長期、穩健角度，多元分散布局於國內、外股票、債券及另類資產， 藉以降低金融市場波動對基金收益影響，並獲取長期穩健之投資收益。就長期投資績效來看，整體勞動基金近 10 年多來，平均收益率為 4.63％ ， 國保基金近 10 年多來平均收益率為 4.98％，長期投資績效穩健。